Tampil Memukau, Alonzo Hibur Pengunjung Sarinah International Jazz Day

Jakarta, Beritasatu.com - Peringatan International Jazz Day, yang digelar di Sarinah Thamrin, Sabtu, 30 April 2022 lalu terlihat santai dan meriah.

Penyanyi jazz muda Alonzo Brata diiringi East Slide Jazz Initiative pimpinan Nial Djuliarso berhasil menghibur undangan khusus maupun pengunjung yang datang ke Sarinah, yang kini memiliki wajah baru itu.

Alonzo membuka panggung dengan lagu “Indonesia Pusaka” dan “Juwita”Malam, dua karya spesial Ismail Marzuki yang dipersiapkan khusus Nial Djuliarso. Sebagai bintang pendatang baru, Alonzo yang sekilas cenderung pemalu itu, terlihat tenang dan yakin saat menyelesaikan pekerjaannya. Meski di depannya duduk sejumlah tamu kehormatan.

Di barisan depan tampak beberapa pejabat negara antara lain, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, mantan Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, juga Direktur Utama PT Sarinah (Persero), Fetty Kwartati. Sementara dari kalangan musisi, terlihat tokoh senior musik Indonesia, mulai dari Candra Darusman, Dwiki Dharmawan, Sandhy Sondhoro, Conrad Lamury dan lainnya.

Dari atas panggung, Nial yang menjadi pemimpin pertunjukan mengatakan, bukan tanpa alasan, mereka memainkan karya Ismail Marzuki dalam peringatan Sarinah Jazz Day International ini.

“Banyak bagian lagu karya Ismail Marzuki memang sudah seperti jazz standar. Jadi tidak perlu mengubahnya, cukup dimainkan dan itu sudah jadi jazz," kata Nial.

Di luar membawakan karya Ismail Marzuki, pada pentas yang mengangkat tema "Allure of The Archipelago" itu, Nial juga mempersiapkan Alonzo Brata unjuk kemampuan dalam menyanyikan sejumlah lagu jazz standar, seperti "Aint That Kick in The Head", "A Night in Tunisia", "All That Jazz", "Orange Coloured Sky" dan lain-lain.

Dan pada lagu jazz standar yang terdengar rumit bagi telinga awam dilantunkan Alonzo Brata dengan cara santai, namun tetap terdengar indah bergelora.

Pentas jazz ini menjadi pembuktian, bahwa lagu-lagu jazz yang popular di tahun 1950-1960an, bisa dinikmati beragam kalangan usia.

Mendekati akhir acara, Alonzo muncul membawakan single baru "Strolling Down the Avenue" karya Nial dan lirik ditulis Mari Kartika, Mama Alonzo.

Sumber: BeritaSatu.com