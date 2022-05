Lukisan Marilyn Karya Andy Warhol Laku Rp 2,8 Triliun

New York, Beritasatu.com- Lukisan Marilyn Monroe tahun 1964 karya seniman pop Andy Warhol telah terjual dengan harga US$ 195 juta (Rp 2,9 triliun) dalam lelang di New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (9/5/2022). Seperti dilaporkan Reuters, menurut perkiraan pra-penjualan, harga itu akan mewakili rekor baru untuk satu karya seorang Amerika.

"Shot Stage Blue Marilyn" adalah salah satu dari serangkaian potret aktris yang dibuat Warhol setelah kematiannya pada tahun 1962 dan sejak itu menjadi salah satu karya seni pop paling terkenal. Diadakan di koleksi dealer seni Swiss Thomas dan Doris Ammann, itu sedang ditawarkan untuk dijual di New York oleh rumah lelang Christie.

"'Shot Sage Blue Marilyn' adalah puncak mutlak dari Pop Amerika. Lukisan itu melampaui genre potret, menggantikan seni dan budaya abad ke-20," kata Alex Rotter, ketua seni abad ke-20 dan ke-21 di Christie's, dalam satu pernyataan yang mengumumkan lelang tersebut.

Lukisan Shot Sage Blue Marilyn dibuat untuk foto promosi Monroe dari tahun 1953 film "Niagara," yang menampilkan warna-warna cerah di mata, rambut, dan bibirnya. Judul itu mengacu pada sebuah insiden di mana seorang wanita menembak tumpukan empat potret Marilyn di studio Warhol dengan pistol, meskipun "Shot Stage Blue Marilyn" tidak terkena peluru.

Monroe adalah salah satu bintang Hollywood paling terkenal sebelum kematiannya karena overdosis di rumahnya di Los Angeles pada 4 Agustus 1962. Sementara seniman Andy Warhol meninggal pada tahun 1987.

Seperti dilaporkan Marketwatch, Senin (9/5), penjualan karya Warhol ini menggeser pemegang rekor sebelumnya dan master modern lainnya, Jean-Michel Basquiat, yang lukisannya tahun 1982 "Untitled" dari wajah seperti tengkorak terjual dengan rekor US$ 110,5 juta (Rp 1,6 triliun) di Sotheby's pada tahun 2017.

Christie's menyatakan pembeli yang tidak disebutkan namanya melakukan pembelian Senin malam. Ketika lelang diumumkan awal tahun ini, mereka memperkirakan bisa mencapai US$ 200 juta (Rp 2,9 triliun).

“Ini harga yang luar biasa. Biarkan meresap, itu sesuatu yang luar biasa,” kata Alex Rotter, ketua departemen seni abad ke-20 dan ke-21 Christie.

"Inilah yang kami inginkan, jelas. Ini membuktikan kita berada di pasar seni yang sangat tangguh," kata Guillaume Cerutti, CEO Christie's.

