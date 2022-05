Minta Maaf, Deddy Corbuzier: Saya Sejak Awal Tidak Mendukung LGBT

Jakarta, Beritasatu.com - Deddy Corbuzier menurunkan atau take down konten podcast yang mengangkat tema tentang pasangan LGBT yang menghadirkan pasangan Ragil Mahardika dan Fred dengan judul "Tutorial Jadi Gay di Indo!! Pindah ke Jerman Ragil dan Fred". Konten tersebut mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan.

Dalam wawancaranya yang disiarkan melalui podcast bersama Gus Miftah, Deddy mengaku salah dan meminta maaf atas kegaduhan ini. Hal itu ditulisnya dalam akun Instagram @mastercorbuzier, Selasa (10/5/2022). Dalam unggahan itu, Deddy menulis sejak awal tidak mendukung LGBT.

"Seperti biasa ketika gaduh di sosmed.. Saya minta maaf. Kebetulan masih dalam suasana bulan Syawal. Sejak awal saya bilang tidak mendukung dan mengkampanyekan kegiatan LGBT. Saya hanya melihat mereka sebagai manusia," ungkap Deddy.

Deddy mengaku hanya ingin mengangkat fenomena LGBT yang ada di masyarakat.

"Saya hanya membuka fakta bahwa mereka ada di sekitar kita dan saya PRIBADI merasa tidak berhak menjudge mereka. Mereka menyimpang, saya paham. Dan saya tidak mendukung hal itu. Tapi fenomena itu nyata dan Ada di sekitar kita. Itu yang saya bahas," lanjutnya.

Deddy sendiri mengaku ikhlas bila podcast itu harus diturunkan. Setelah berbicara dengan Gus Miftah sebagai gurunya, Deddy Corbuzier baru paham tentang norma agama yang memang tak bisa dilanggar terutama terkait kasus LGBT yang dilarang oleh agama.

"Sekali lagi mohon maaf buat semua pihak yang terimbas akan hal ini termasuk mereka. I'm taking down the video. But I still believe they are human. Hope they will find a better way. Sorry for all," katanya.

Sumber: BeritaSatu.com