Cavani Buat Debut, MU vs Chelsea Berakhir Tanpa Gol

Manchester, Beritasatu.com - Laga sengit antara Manchester United melawan Chelsea di Old Trafford dalam lanjutan Prmeier League musim ini berakhir tanpa gol. Masuknya pemain anyar Edinson Cavani di babak kedua yang membuat debut sebagai pemain MU juga tak membantu banyak.

Hasil ini jelas mengecewakan buat MU yang belum memecahkan kebuntuan untuk bisa menang di laga kandang Premier League pada musim ini. Sedangkan buat Chelsea, hasil ini juga mengecewakan karena ini menjadi laga ketiga secara beruntun berakhir dengan skor imbang.

Meski berakhir 0-0, laga kedua tim berlangsung sengit sepanjang 90 menit.

Sejak menit awal Chelsea berusaha mengambil inisiatif permainan dalam laga di bawah guyuran hujan. Sampai menit 20, tidak ada peluang yang dibuat kedua tim.

Blunder nyaris dilakukan kiper Chelsea, Eduoard Mendy di menit 31. Dia hampir menceploskan bola ke jalanya sendiri ketika mencoba memberikan operan ke Silva. Kiper Chelsea itu beruntung, bola masih melenceng tipis di sisi kiri gawang. Tak lama kemudian Mendy melakukan penyelamatan penting dari tendangan keras striker Bruno Fernandes.

Peluang emas MU terjadi di menit 35 ketika Marcus Rashford yang tinggal berhadapan dengan kiper Mendy gagal memaksimalkan menjadi gol. Sepakan Rashford masih bisa ditepis Mendy. Kiper Mendy kembali mendapat ujian ketika dia berhasil menepis tendangan melengkung Juan Mata.

Sampai turun minum skor tetap 0-0.

Tidak adanya perubahan di 10 menit pertama babak kedua, memaksa Pelatih MU Ole Gunnar Solskjaer melakukan pergantian pemain. Dia memasukkan Edinson Cavani untuk membuat debut dan juga Paul Pogba. Keduanya menggantikan Juan Mata dan James.

Baru satu menit merumput, Cavani nyaris mencetak gol. Sayangnya sontekannya menyambar umpan tarik dari Shaw masih melenceng tipis di sisi kiri gawang. Chelsea membalas satu menit kemudian lewat peluang emas yang dibuang Kai Havertz dan Pulisic yang gagal menyambut umpan silang James.

Menit 72 gantian Pelatih Chelsea Frank Lampard melakukan dua pergantian sekaligus. Mount dan Abraham dimasukkan sang manajer untuk menggantikan Havertz dan Werner.

Di 15 menit jelang berakhir, tekanan MU ke pertahanan Chelsea menguat. Ada tiga peluang didapat MU diantaranya tendangan Cavani di depan mulut gawang yang masih bisa diblok bek Silva dan juga penyelamatan kiper Mendy terhadap tendangan melengkung Rashford.

Sampai peluit panjang berbunyi, skor tetap 0-0.

