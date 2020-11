Dukung Start Up, PP IKA-ITS Gelar Innovation Challenge and Bussines Summit

Jumat, 20 November 2020 | 16:03 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka memperingati Dies Natalis ITS ke-60 Lustrum XII, Pengurus Pusat Ikatan Alumni (PP-IKA) ITS bekerja sama dengan ITS menggelar Innovation Challenge dan Bussines Summit 2020. Bertajuk Technology for Prosperity, acara ini telah dimulai dari bulan Oktober 2020 hingga November 2020.

Innovation Challenge merupakan sebuah kompetisi inovasi nasional bagi semua pelaku start up pemula di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan start up agar mampu bersaing dan mendapatkan calon investor yang dapat membantu dari segi pendanaan. Sasaran acara ini adalah sektor teknologi dan sektor kreatif.

Menurut Sutopo Kristanto, Ketua Umum PP IKA ITS, ajang ini salah satu bentuk dukungan ikatan alumni terhadap cita-cita ITS sebagai ibu yang luhur. Alasannya, potensi dan talenta anak bangsa di sektor teknologi dan kreatif sangat besar. "Motivasi masyarakat untuk membangun usaha mandiri melalui usaha rintisan dan mengembangkan usaha tersebut begitu besar. Karena itu acara ini diadakan untuk mendorong adanya pemrakarsaan bisnis sekaligus mendukung kemajuan dunia entrepreneurship berbasis ilmu dan teknologi di Indonesia," ujar Sutopo dalam siarna pers, Jumat (20/11/2020).

Senada, Mochammad Ashari, Rektor ITS mengatakan bahwa inovasi merupakan salah satu tugas besar bagi perguruan tinggi. "Kami senang, adanya kompetisi ini menunjukkan bahwa alumni ITS peduli dengan inovasi. Kami juga mendukung upaya IKA ITS dalam menemukan talenta-talenta yang memiliki semangat juang tinggi, dalam merintis usahanya," ujar Ashari.

Selain itu, diharapkan acara ini juga ikut membangun kemajuan inovasi secara nasional, meningkatkan produk buatan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan kerja inovatif dan dapat berkiprah di internasional.

Tercatat sudah ada 364 start up telah menjadi peserta selama pendaftaran dibuka pada 19 Oktober 2020 sampai 30 Oktober 2020.

Dari hasil penjurian semifinal terpilih dua puluh tim untuk maju ke tahap final. Sepuluh tim dari kategori Prototype adalah PLCD, Lakone, Rexic, AlinaMed, Qalifa, SI-Krisna, Braja Elektrik Motor, Dancing Pizza, Dioola, dan Tridiku 3D. Sedangkan sepuluh tim dari kategori Ideation adalah Carigi, InvestBee, Siantri, its.Pottery, DigiPond, Promyo, SayurLove, MDPL Farm, Teeny, Uenao.

Pada final yang digelar pada Kamis (19/11/2020), setiap tim berkesempatan untuk mempresentasikan bisnisnya kepada tim juri yang berasal dari kalangan bisnis. Acara puncak akan digelar, Sabtu (21/11/2020) di Kawasan Pantai Indah Kapuk.

Selain itu juga akan diselenggarakan demo bagi start up kategori unggulan ITS dan alumni ITS. Lima start up yang akan mempresentasikan bisnisnya adalah Javadrone, Lakone, PLCD, Zeniora, Losmunos. Pada acara ini juga akan dilakukan serah terima Robotic Medical ITS – Unair (RAISA) ke Rumah Sakit Umum Pelni Jakarta. Ada juga agenda penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara IKA ITS dengan PT Aska Detoe Binatama berkaitan dengan investasi start up Erlima dan Ocean Farm.

Sumber:BeritaSatu.com