Pabrik Sarihusada Yogya Raih Penghargaan Opexcon Empat Tahun Beruntun

Jakarta, Beritasatu.com – Keunggulan dalam inovasi, teknologi dan operasi bisnis menjadi hal penting dalam sebuah perusahaan. Dalam ajang kompetisi tahunan Indonesia Operational Excellence Conference and Award (Opexcon), PT Sarihusada Generasi Mahardhika kembali menyabet penghargaan tertinggi, Gold Winner dalam Kategori Manufaktur.

“Inovasi dan proses perbaikan yang berkelanjutan dalam pelaksanaan operasional bisnis adalah komitmen Sarihusada, sejalan dengan Danone Specialized Nutrition (SN) Indonesia. Sebagai pelaku industri, keikutsertaan dan penghargaan yang kami dapat dari Opexcon ini dapat menjadi semangat untuk kami terus meningkatkan performa manufaktur di lokasi pabrik kami,' ujar Arif Mujahidin, Corporate Communication Danone Indonesia dalam keterangannya, Kamis (26/11/2020).

Pada perhelatan konferensi Opexcon pada Rabu (25/11/2020) lalu, PT Sarihusada Generasi Mahardhika berhasil menyabet gelar Gold Achievement kategori Manufktur melalui Team Energy Saving Istimewa to Indonesia (ESTI) yang dipimpin Abet Mardani.

Dalam programnya, Pabrik Sarihusada di Yogyakarta berhasil mengurangi emisi karbon dan pemakaian energi sebesar 17% sejak tahun 2016. Hal ini dapat tercapai dengan menaikkan efisiensi pembakaran mesin utilitas sehingga lebih hemat, dan memanfaatkan energi terbuang dari mesin air heater. Selain itu, Sarihusada juga memodifikasi sistem agar pemakaian air di boiler menjadi lebih hemat. Sejak 2016, Sarihusada juga berhasil menghemat pemakaian air sebesar 21%.

Ini bukan merupakan kali pertama Sarihusada meraih penghargaan Gold Achievement pada OPEXCON. Pada tahun 2017, 2018, dan 2019, Sarihusada juga berhasil meraih peringkat yang sama dalam ajang bergengsi tersebut. Hal ini menunjukkan konsistensi Sarihusada dalam keunggulan proses operasinya.

Arif Sosiawan, Manufacturing Manager Sarihusada mengatakan Sarihusada sangat bangga dapat menjadi salah satu pemenang di ajang kompetisi operational excellence terbesar yang diikuti 62 tim dari seluruh Indonesia.

"Kompetisi ini membuat kami bisa melihat perkembangan di dunia luar karena banyak dihadiri oleh pelaku industri dan para ahli. Kami berharap pencapaian ini dapat memotivasi tim internal kami maupun pelaku industri lainnya dalam meningkatkan keunggulan operasi agar dapat bersaing dan terus melakukan perbaikan di pasar yang bergerak cepat,” ujar Arif.

Penghargaan Opexcon 2020 terbagi atas tiga kategori yang dibedakan berdasarkan sektor industri, yaitu Manufaktur, Pelayanan dan Jasa, Pertambangan dan Energi. Untuk mengikuti kompetisi ini, perusahaan harus mengirimkan project report bersamaan dengan video presentasi. Kemudian juri akan menilai pemimpin proyek meliputi metodologi, analisis masalah, solusi yang diberikan, skala proyek, dampak dan kemampuan presentasi. Perusahaan yang dinobatkan menjadi pemenang adalah perusahaan yang berhasil melakukan inovasi dan peningkatan performa di dalam bisnisnya.

Operational Excellence Conference & Award (Opexcon) 2020 yang mengambil tema "Winning In The New Normal With Operational Excellence & Digital Transformation" merupakan konferensi dan penghargaan yang diselenggarakan oleh SHIFT Indonesia sejak 2012, didukung oleh konsultan operational excellence SSCX Indonesia dan Rockwell Automation Indonesia. SHIFT Indonesia sendiri adalah media yang memberikan referensi dan panduan operational excellence di Indonesia.

