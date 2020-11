Mustika Ratu Usung Tren “Gorgeous In Glow Out” di JFW 2020

Direktur Business Development & Innovation PT. Mustika Ratu Tbk , Ibu Kusuma Ida Anjani dan Direktur Marketing PT Mustika Ratu Tbk, Ibu Yuniastuti Kusuma Putri hadir dalam Press Conference Mustika Ratu sebagai Official Make Up dan Hairdo Partner JFW 2021, Kamis, 25 November 2020. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – Kiprah Mustika Ratu sebagai ikon brand kecantikan Indonesia semakin berkibar. Tahun ini, Mustika Ratu dipercaya menjadi official makeup & hairdo partner di perhelatan Jakarta Fashion Week 2021 pada tanggal 26-29 November 2020. Mustika Ratu mengusung tren makeup bertajuk “Gorgeous In Glow Out” yang mengedepankan gaya make up natural dan healthy looking skin dengan penggunaan produk baru dari Beauty Queen Gorgeous Glow Series yaitu primer dan cushion serta menonjolkan eye makeup yaitu eyeliner, eyeshadow shimmer dan maskara.

Mustika Ratu melalui tren makeup “Gorgeous In Glow Out” ini berkomitmen untuk menampilkan kecantikan yang paripurna, dengan menyediakan perawatan kecantikan luar dan dalam. Mustika Ratu juga sangat mendukung para wanita Indonesia untuk lebih mencintai diri dengan berani mengekspresikan kecantikan mereka sendiri.

“Kerja sama ini membuktikan komitmen dan konsistensi kami untuk terus mendukung industri mode yang erat kaitannya dengan industri makeup. Jakarta Fashion Week, bagi kami, adalah ajang pekan mode terbesar di Indonesia. Oleh karenanya, JFW 2021 menjadi wadah untuk menegaskan identitas kami sebagai ikon brand makeup yang mendukung kecantikan paripurna khas wanita Indonesia,” jelas Kusuma Ida Anjani, Director of Business Development and Innovation PT Mustika Ratu Tbk dalam jumpa pers virtual, Kamis (25/11/2020).

Mustika Ratu telah menyiapkan rangkaian produk Beauty Queen Series, makeup with skincare benefits yang mengandung bahan-bahan alami seperti moringa seed extract, witch hazel, licorice extract dan centella asiatica yang memberikan banyak manfaat untuk kulit. Beauty Queen telah meluncurkan Gorgeous Glow Series yang terdiri dari primer, cushion dan highlighter. Pilihan warnanya sangat sesuai diaplikasikan ke para model yang beragam warna kulitnya. Selain itu, Gorgeous Glow Series ini membuat wajah terlihat lebih glowing dan flawless.

Chief Marketing Officer PT Mustika Ratu Tbk, Yuniastuti K. Putri menambahkan, “Mustika Ratu juga melakukan proses audisi Make Up Artist (MUA) untuk mencari bakat terbaik demi mendukung keseluruhan tampilan makeup yang diinginkan oleh 60 desainer dalam menunjang karya mereka. Hingga akhirnya ditetapkan 30 orang MUA terbaik yang terlibat dalam JFW 2021 untuk menciptakan ribuan mood makeup look yang sesuai dengan tema masing-masing fashion desainer.”

Selain beraksi di belakang panggung, Mustika Ratu juga tampil di depan panggung dengan menyuguhkan tren makeup yang diimplementasikan melalui peragaan busana karya desainer berbakat Indonesia yaitu Albert Yanuar. Terinspirasi dari memori-memori tempat indah di Indonesia, Albert Yanuar menghadirkan koleksi bertajuk “'Enchanted Memories” yang bertujuan untuk lebih mempromosikan lagi kekayaan wisata dan budaya tanah air ke mancanegara.

Mustika Ratu bersama Yayasan Puteri Indonesia juga melibatkan beberapa Puteri Indonesia untuk mendukung perhelatan JFW 2021.

Sumber:BeritaSatu.com