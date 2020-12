The Bobatime Indonesia Perluas Pasar Lewat Kemitraan

Jumat, 4 Desember 2020 | 17:52 WIB

Oleh : Hendro D Situmorang / CAH

Para pembeli tengah mengantri membeli minuman The Bobatime di Jakarta. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Usaha minuman boba di Indonesia terbilang menjamur berjejalan di sudut-sudut kota di tengah pandemi covid-19. Boba atau bubble yang lazimnya dijadikan topping buat minuman seperti milk tea, thai tea, coklat, dan lain-lain, jadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang, terutama kaum milenial. Muda-mudi pun rela antre demi merasakan racikan khas Taiwan ini.

Melihat permintaan dan pasar yang masih cukup tinggi, The Bobatime Indonesia, yang notabene didirikan anak bangsa, serta mendobrak kualitas dan harga pasaran di Indonesia, coba memanfaatkan hal tersebut dengan memperluas pasar melalui kerja sama kemitraan.

Pemilik The Bobatime Indonesia, Ryan menyebut jika bisnis yang dirintisnya kini memiliki 100 gerai di berbagai daerah di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Bali, Samarinda, Depok Tangerang Purwokerto serta kota-kota lainnya.

Dia pun sangat terbuka mengajak generasi muda yang ingin menggeluti bisnis ini untuk bekerja sama membangun The Bobatime Indonesia. “Pola bisnis dari kami merupakan bentuk kerja sama yang saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama. Kami menawarkan modal yang cukup terjangkau, dengan balik modal kurang dari enam bulan,” kata Ryan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Dia menyebut, sejauh ini tingkat penjualan The Bobatime Indonesia berkisar antara 40.000 sampai 50.000 cup per hari. Bisa dibilang, omzet setiap gerai yang ada bisa mencapai Rp 5 juta-Rp 10 juta per hari. Itu bisa jadi daya tarik siapapun yang mau berbisnis dengannya.

Dalam mengembangkan bisnis kemitraan ini, cukup banyak paket yang ditawarkan. Ryan memang belum menyebutkan nilai investasi yang dibutuhkan mitranya untuk membuka satu gerai, karena banyak pilihan paket yang bisa diambil. Dia hanya memastikan bakal menjelaskan secara gamblang terkait proposal dan perhitungan bisnisnya kepada siapapun yang ignin bermitra.

Ia menjelaskan ada beberapa model kerja sama yang ditawarkan, salah satunya adalah sistem kemitraan bagi hasil, yakni pemilik brand dan investor bekerja sama membangun usaha sebuah gerai The Bobatime Indonesia.

Selain itu, ada juga kemitraan pasif, di mana seluruh kegiatan operasional, manajemen dan kebijakan dipegang sepenuhnya oleh pihak manajemen The Bobatime Indonesia. Peran serta investor dalam sistem ini lebih kepada bertanggung jawab dalam pengadaan tempat, renovasi besar, sampai dengan memenuhi standar kebutuhan outlet.

“Sementara, dari segi modal, setiap daerah memiliki perbedaan. Yang pasti, kerja sama kemitraan ini berdasarkan asas saling memperkuat, saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling berkesinambungan,” ujar dia.

Beberapa syarat pun diberikan mulai dari lokasi hingga kondisi daerah. Mereka mengaku tak sembarangan asal membuka gerai, sehingga mereka hanya memberikan beberapa slot kemitraan di setiap daerahnya atau slot terbatas disesuaikan dengan demografi wilayahnya.

Di tengah pandemi ini, Ryan paham dengan kendala yang bakal dialami calon mitranya. Tetapi, dia optimistis, bisnis boba bakal tetap merebak dan membuat mitranya bisa meraup untung besar, terlebih pasar bisnis ini sangat luas di tanah air.

Dia pun berjanji bakal terus membantu memberikan inovasi baru dan promosi menarik dalam bisnis boba di tengah pandemi ini, sehingga mitranya tak usah khawatir. Mereka bisa tetap stabil mengembangkan bisnis, sambil menunggu kondisi krisis akibat Covid-19 membaik.

