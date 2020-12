Mujair Nyat Nyat Jadi Kuliner Khas Kintamani Bali

Selasa, 8 Desember 2020 | 22:05 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Bali, Beritasatu.com - Bicara tentang wisata di Bali, tak lengkap rasanya bila kita tidak menyinggung kuliner khas-nya yang jadi daya tarik wisatawan yang berkunjungi. Salah satunya kuliner khas dari daerah Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali bernama Mujair Nyat Nyat.

Ikan mujair yang berasal dari perairan Danau Batur itu menjadi salah satu kuliner yang wajib disantap saat berkunjung ke wilayah Bali bagian tengah itu.

"Kuliner Mujair Nyat Nyat adalah kuliner yang cocok disantap dan menjadi makanan wajib saat berkunjung kesini (Kintamani). Ikan mujair yang sajikan ini dibudidayakan di Danau Batur yang terletak di kaki Gunung Batur. Hal yang menarik dari kuliner ini adalah sajian nasi, bawang goreng, sambal matah (sambal khas Bali), serta lalap membuat kuliner ini menjadi kuliner yang nikmat terlebih menikmatinya dengan melihat pemandangan Gunung Batur yang berhawa sejuk," ungkap Putu Dewi selaku pengelola Restoran di wilayah Kintamani saat menerima kunjungan media yang tergabung dalam Program 3 Trip 11 We Love Bali, Selasa (8/12/2020).

Suguhan sup undis atau sup kacang hitam menjadi pelengkap kuliner Mujair Nyat Nyat.

"Suguhan sup Kacang Hitam yang merupakan kacang khas Kintamani ini akan membuat wisatawan akan terkenang kuliner ini. Sup Kacang hitam yang dimasak dan kemudian air rebusannya yang akan dijadikan kuah dengan sup kacang ini akan menambah cita rasa menu Mujair Nyat Nyat yang kita sajikan," tandasnya.

Pastinya menu kuliner Mujair Nyat Nyat akan jadi menu yang cocok dinikmati saat kita tengah berada di daerah Kintamani yang berada di Kaki Gunung Batur.

Sumber:BeritaSatu.com