UBS Gold Munculkan Karakter Hello Kitty

Sabtu, 12 Desember 2020 | 21:04 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

UBS Gold edisi Hello Kity. (Foto: istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Ekspresi lucu dan menggemaskan selalu terlihat dari karakter Hello Kitty. Kartun kucing berpita merah ini selalu menarik perhatian anak-anak baik sebagai sebuah kartun animasi, maupun penghias asesoris. Di penghujung 2020, karakter Hello Kitty bisa semakin dekat dengan anak-anak melalui asesoris berunsur emas.

Karakter hello Kitty kini menjadi koleksi terbaru yangb dikeluarkan UBS Gold.

"Melalui logam mulia Hello Kitty ini, kami ingin berharap dapat menginspirasi banyak orang untuk memaknai makna setiap persahabatan yang hangat, serta dukungan dalam mencapai mimpi dan kebaikan," ujar Creative Director UBS Gold, Erwin Suganda kepada media, Sabtu (12/12/2020).

Ditambahkannya, UBS Gold mendapatkan kepercayaan untuk menjadi pemegang lisensi resmi Sanrio Character "Hello Kitty" di Indonesia. Hadir dengan tampilan yang unik dan lucu, Logam Mulia Hello Kitty ini tersedia dalam tiga jenis ukuran, 2 gr, 5 gr, dan 10 gr yang pastinya akan memikat mata tiap penggemar Hello Kitty di Tanah Air.

"UBS Gold menghadirkan beberapa jenis perhiasaan dalam wujud kalung dan gelang bangle Hello Kitty dengan kadar 8K, 16K dan 18K serta Gudetama dengan kadar 8K, 16K dan 18K. Dengan desain yang imut, ketiganya sangat cocok dikenakan untuk para remaja maupun anak," tambahnya.

Bersama Sanrio, UBS Gold ingin mengangkat tema persahabatan yang erat melalui produk logam mulia Hello Kitty ini. Tentu saja sesuai dengan karakter Hello Kitty yang selalu ramah dan hangat.

"Lebih dari itu UBS Gold juga menghadirkan user experience yang berbeda dengan yang lainnya melalui AR Logam Emas UBS Gold. Melalui inovasi teknologi ini, UBS Gold menawarkan pengalaman baru kepada sobat emas, untuk melihat tampilan karakter Hello Kitty yang terdapat di dalam logam emas. UBS Gold juga menghadirkan teknologi augmented reality experience (AR) yang memudahkan para pengguna melihat karakter dari Hello Kitty yang terdapat di dalam logam emas tersebut," tandasnya.

