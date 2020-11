Indonesian Idol Masuki Babak Baru

Kamis, 12 November 2020 | 21:54 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ajang pencarian bakat Indonesian Idol telah berjalan hingga sepuluh musim selama 17 tahun, dan telah sukses melahirkan penyanyi-penyanyi berprestasi di kancah musik Indonesia. Tidak terkecuali Indonesian Idol X dengan peserta-peserta yang sarat prestasi, seperti Lyodra dan Tiara.

Kini Indonesian Idol memasuki sebuah babak baru dalam sebuah musim spesial (special season), dimana audisi yang dilakukan secara online telah menjaring lebih dari 37.000 peserta. Audisi online ini dilakukan melalui beberapa platform digital seperti MeTube.id, Instagram dan juga FaceBook, dan juga menggandeng beberapa musisi untuk berkolaborasi dalam pencarian calon idola ini, seperti dengan LaleIlmanNino, Yovie Widianto dan Weird Genius.

“RCTI selalu berkomitmen memberikan tayangan terbaik, menghibur dan bermutu untuk masyarakat Indonesia, terutama di era new normal seperti saat ini dimana pemirsa membutuhkan tayangan hiburan yang berkualitas. Demi mewujudkan mimpi para calon idola di Indonesia, RCTI tetap berkomitmen mencari talenta baru di dunia musik Indonesia lewat online audition. Meski dalam situasi pandemi Covid-19 ini, tidak menjadi halangan kami untuk tetap menghadirkan Indonesia Idol dengan protokol kesehatan yang ketat. Semoga kehadiran Indonesian Idol Special Season kali ini dapat menghibur pemirsa RCTI dimanapun anda berada.” ujar Kanti Mirdiati, selaku CEO RCTI dalam siaran pers, Kamis (12/11/2020).

Setelah melalui proses audisi online ini, para calon peserta kemudian bertemu langsung dengan para juri utama yang tentu saja melalui serangkaian protokol kesehatan yang diterapkan. Mereka harus tampil memberikan yang terbaik di hadapan juri yang merupakan musisi-musisi berpengalaman dalam musik dan juga telah berhasil melahirkan penyanyi baru melalui ajang pencarin bakat seperti Ari Lasso, Anang Hermansyah, Maia Estianty. Rossa, dan Judika yang juga lahir melalui Indonesian Idol.

Managing Director RCTI & Production Director 3 TV Noersing mengungkapkan strategi RCTI menjadikan Indonesian Idol tetap menjadi ajang pencarian bakat nomor 1.“Tim produksi dan programming selalu melakukan dan menerapkan hyper innovation dari season satu ke season berikutnya dalam seluruh aspek. Antara lain, pemilihan The Winning Formation of Best Judges, dan juga melakukan penyegaran formasi misalnya dengan masuknya Rossa sebagai Juri (yang merupakan The Most Followed Indonesian Pop Female Artist) dan Boy William sebagai Host (yang merupakan prominent content creator)”, ujar Noersing.

Dipandu oleh Boy William, Indonesian Idol akan mulai tayang di layar kaca RCTI mulai 16 November 2020, setiap Senin dan Selasa pukul 21.00, bukan hanya memberikan tayangan fresh dan menghibur masyarakat Indonesia tetapi juga menjadi saksi kerasnya perjuangan dan perjalanan calon idola Indonesia.

Sumber:BeritaSatu.com