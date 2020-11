Ari Lasso Sebut Indonesian Idol Tak Sekedar Cari Penyanyi Berbakat

Minggu, 15 November 2020 | 17:11 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Penyanyi Ari Lasso mengatakan ajang pencarian bakat Indonesian Idol tidak hanya sekedar mencari penyanyi biasa. Menurutnya, saat ini sudah banyak sekali penyanyi berbakat di Indonesia.

Dikatakannya yang dicari adalah penyanyi yang memiliki karakter dan bisa menjadi idola.

BACA JUGA Ingin Eksis di Musik Tanah Air, Ini Tips Maia Estianty

“Misalnya di tahun 70-an penyanyi idolanya mungkin mas Chrisye, dia bukan penyanyi yang memiliki teknik luar biasa, tapi dia bisa menjadi idola. Saya mempunyai keyakinan melahirkan penyanyi bagus itu mudah, tetapi melahirkan penyanyi yang hebat dan menjadi idola itulah tugas kita dan itulah muruah Indonesia Idol,” ujar Ari Lasso saat jumpa pers.

Besok Indonesian Idol akan tayang perdana di RCTI pada Senin (16/11/2020) pukul 21.00 WIB. Indonesian Idol kali ini memasuki sebuah chapter yang baru yaitu Special Season, dimana audisi yang dilakukan secara online telah menjaring lebih dari 37.000 peserta.

Seiring berjalannya waktu, nama-nama besar yang menjadi Idola telah dilahirkan oleh Indonesian Idol seperti Delon, Ikhsan, Judika, Rini, Regina, Marion, Ghea, Abdul, Maria, Ziva, Tiara, Lyodra dan yang lainnya. Masing-masing dari juri memiliki standarisasi sendiri dalam memilih calon idola seperti halnya Ari Lasso.

BACA JUGA Ari Lasso Akui Sulitnya Lahirkan Penyanyi Bintang

“Saya selalu mempunyai standar bahwa jangan pernah berharap untuk mendapatkankan the new Marion jolla atau the next Lyodra. Karenanya jangan pernah menjadikan standar yang lama untuk kita mendapatkan standar yang baru karena setiap orang punya magisnya sendiri,” pungkasnya.

Sumber:BeritaSatu.com