Epidemiolog Prediksi Covid-19 Baru Terkendali di Akhir 2021

Jumat, 23 Oktober 2020 | 20:00 WIB

Oleh : Dina Manafe / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar epidemiologi memperkirakan pandemi Covid-19 belum berakhir dalam waktu dekat. Tanpa intervensi luar biasa diperkirakan virus ini baru bisa dikendalikan di akhir 2021 atau awal 2022 mendatang. Berdasarkan pemodelan epidemiologi Covid-19 yang dilakukan tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Covid-19 bisa terkendali di akhir 2021 apabila intervensi yang dilakukan, seperti testing, lacak, dan isolasi (TLI) serta protokol kesehatan ditingkatkan.

“Sampai 2021 kita masih hidup bersama Covid-19, belum terkendali. Kalau menurut pemodelan kami, baru akan mulai terkendali pada akhir 2021 dan awal 2022,” kata Iwan Ariawan, pakar epidemiologi dan juga salah satu anggota tim FKM UI tersebut pada webinar pembahasan proyeksi kasus Covid-19 dan evaluasi PSBB, Jumat (23/10/2020).

Menurut Iwan, perkiraan ini berdasarkan asumsi perubahan cakupan TLI maupun kepatuhan masyarakat terhadap 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Bila kondisi intervensi seperti sekarang di mana cakupan TLI dan kepatuhan 3M dalam kategori tinggi maka diperkirakan terjadi di bulan Mei 2021 dengan kasus positif di 2.000. Di akhir 2021 hingga awal 2022 kasus positif bisa mendekati angka nol, tidak ada lagi kasus berat atau kematian, dan jumlah tempat tidur Covid-19 mulai kosong. Tetapi bila cakupan TLI dan 3M sedang, maka puncak kasus pada Maret atau April 2021 dengan rata-rata kasus positif di atas 4.000. Setelah puncak, menurun drastis hingga di akhir 2021 sampai awal 2022 mulai terkendali, tetapi masih ada kasus meski sedikit.

Sebaliknya, bila mengabaikan virus ini, misalnya berperilaku seperti sebelum adanya Covid-19, maka pada puncak kasusnya akan jauh lebih tinggi bisa mencapai 6.000 di Januari 2021. Fasilitas kesehatan tidak akan sanggup menampung pasien yang butuh perawatan, dan angka kematian bisa jadi naik.

“Ini artinya kita masih lama untuk selesaikan wabah ini. Oleh karena itu kita harus buat rencana jangka panjang sampai 2022 untuk menangani Covid-19,” kata Iwan.

Iwan mengatakan, dalam pemodelan epidemiologi Covid-19 pihaknya menggunakan dua intervensi, yaitu dari cakupan TLI dan protokol kesehatan. Dari segi TLI, telaah literatur menunjukkan bila dilakukan dengan baik bisa menurunkan risiko infeksi atau penurunan kecepatan epidemi separuhnya. Jika testing atau pemeriksaan PCR banyak dilakukan tetapi acak, maka dampaknya terhadap penurunan epidemi sedikit. Tetapi kalau tes PCR banyak tetapi diikuti dengan tracing atau pelacakan kontak yang tepat, maka dampaknya besar menurunkan epidemi. Dari berbagai publikasi ilmiah menunjukkan jeda pelacakan tiga hari atau lebih kurang berdampak pada penurunan epidemi. Idealnya pelacakan dilakukan secepatnya atau kurang dari tiga hari sejak hasil konfrmasi positif dari laboratorium.

Kemudian dari sisi masyarakat, menurut Iwan, yang bisa dilakukan adalah patuhi protokol kesehatan. Bukti ilmiah menunjukkan perilaku cuci tangan pakai sabun turunkan risiko tertular 35% untuk Covid-19 dan SARS. Menggunakan masker kain turunkan risiko 45%, masker bedah sekitar 70%, dan jaga jarak 85%. PSBB seharusnya menurunkan jumlah kasus, karena di rumah saja dan jaga jarak.

Dari pemodelan yang dilakukan tim FKM UI juga menemukan bahwa pada saat PSBB transisi dilakukan di Indonesia, maka kecepatan penularannya adalah 0,11 sampai 0,12, yang artinya satu orang positif berisiko menularkan ke satu orang lain dalam waktu 11 sampai 12 hari. Pencabutan kebijakan PSBB harus diikuti dengan peningkatan TLI dan kepatuhan 3M. Faktanya ini cakupan kedua intervensi ini masih lemah.

Jumlah testing PCR, misalnya, jumlahnya terus meningkat, tetapi belum mencapai target WHO. Baru sekitar 703 tes per 1 juta penduduk atau 70,3% dari target WHO adalah 1.000 per 1 juta penduduk dalam seminggu.

