Sore Ini, Menkes Terawan Akan Bicara soal Penanganan Covid-19 di WHO

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto diundang World Health Organization (WHO) untuk berbicara mengenai penanganan Covid-19 di Indonesia. Bersama Menkes dari tiga negara lain, Terawan diagendakan akan berbicara dalam konferensi pers yang diselenggarakan WHO secara virtual pada hari ini, Jumat (6/11/2020) pukul 11.00 waktu Jenewa atau pukul 17.00 WIB sore ini.

Dalam undangan WHO tersebut disebutkan bahwa selain Menkes RI, juga ada tiga Menkes lainnya, yaitu dari Afrika Selatan, Thailand, dan Uzbekistan. Dalam undangan tertanggal 30 Oktober yang ditandatangani Assistant Director-General Emergency Preparedness itu, WHO meminta Menkes Terawan untuk bergabung dalam konferensi pers bersama Dirjen WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Menkes diminta untuk berbagi pengalaman Indonesia yang berhasil melaksanakan intra-action-review (IAR) nasional Covid-19. Yang dimaksudkan IAR tersebut ialah strategi Indonesia dalam mengatasi pandemi Covid-19 selama ini.

WHO menganggap pertemuan ini penting untuk bertukar pikiran terkait strategi penanganan Covid-19 di berbagai negara. Dalam surat itu juga disebutkan, selama pandemi Covid-19 sangat penting bagi negara-negara untuk terus merefleksikan strategi respons yang sudah dilakukan dan membuat pendekatan sesuai kebutuhan di masing-masing negara untuk memperkuat kesiapsiagaan dan kapasitas respons menghadapi pandemi ini.

Kepala Biro Humas Kementerian Kesehatan drg Widyawati dan Plt Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Muhamad Budi Hidayat membenarkan agenda Menkes tersebut.

“Rencananya demikian Mbak,” kata Budi Hidayat dalam pesan singkatnya, Kamis (5/11/2020).

Diketahui, penambahan kasus positif harian di Indonesia cenderung menurun dalam beberapa hari terakhir. Hingga hari ini, Kamis, tercatat total kasus positif di Indonesia mencapai 429.574, dengan kasus sembuh 360.705, dan kasus meninggal 14.442.

