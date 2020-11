Depok Kembali Menjadi Zona Oranye Penyebaran Covid-19

Senin, 2 November 2020 | 20:09 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / CAH

Depok, Beritasatu.com - Kota Depok kembali ke zona oranye untuk penyebaran Covid-19. Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadang Wihana mengatakan hasil rilis dari Satgas Pusat telah dikeluarkan Senin (2/11/2020).

Hasilnya, Depok diumumkan sebagai zona oranye bersama wilayah Bodebek lainnya yakni Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi. Sebelumnya di wilayah Bodebek, hanya Depok yang berada di zona merah.

"Sudah diumumkan pusat, ya, hari ini. Skor kita di Depok 1,9 dan ada di zona oranye. Tapi kita tetap harus waspada dan tak boleh lengah serta harus tetap disiplin menerapkan 3M," kata Dadang di Depok, Jawa Barat, Senin (2/11/2020).

Sedangkan untuk kewaspdaan setelah liburan panjang, Dadang mengatakan bahwa pemantauan apakah terjadi lonjakan kasus positif atau tidak baru dapat terlihat satu minggu ke depan dari sekarang.

"Kami berharap tidak ada lonjakan, ya. Semoga saat liburan kemarin, warga Depok tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan," tutur Dadang.

Hingga saat ini, lanjut Dadang, kapasitas peningkatan swab test di Kota Depok masih normal karena pelaksanaannya sudah sesuai dengan standar tes Covid-19 yang ditetapkan WHO, yakni pemeriksaan per orang adalah 1/ 1000 penduduk per minggu.

"Saat ini kondisinya semua kondusif. Puskesmas bergerak seperti biasa. Jadwal swab test tetap berlangsung seperti biasa sesuai jadwal di masing-masing pelayanan kesehatan," pungkas Dadang.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, Pemerintah Kota Depok telah melakukan swab test setiap minggunya dengan perbandingan 1:1.000.

Sedangkan untuk hari ini, Senin (2/11/2020) tercatat penambahan kasus positif Covid-19 sebanyak 50 kasus sehingga total kasus konfirmasi positif Covid-19 berjumlah 7.274 kasus.

Untuk kasus sembuh bertambah 71 orang sehingga totalnya adalah 6.024 warga Depok telah sembuh dari Covid-19 atau sebesar 82,82%. Kemudian untuk kasus meninggal bertambah satu orang sehingga totalnya menjadi 203 orang atau sebesar 2,79%.

Sedangkan kasus konfirmasi aktif berkurang 22 kasus sehingga menjadi 1047 kasus atau sebesar 14,39%.

Wilayah Kecamatan Pancoran Mas menjadi pemuncak penyebaran Covid-19 terbanyak di Depok dengan 153 kasus aktif. Diikuti oleh Kecamatan Sukmajaya dengan 139 kasus aktif dan Kecamatan Beji dengan 123 kasus.

Sedangkan untuk wilayah kelurahan yakni Beji, Mampang, Baktijaya, Tanah Baru, Tugu, Rangkapan Jaya Baru, Abadijaya menjadi kelurahan dengan jumlah kasus aktif positif Covid-19 terbanyak.

Sumber:BeritaSatu.com