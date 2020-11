76 Orang Tenaga Surveilans Sudah Bekerja Efektif

Minggu, 8 November 2020 | 21:12 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / CAH

Depok, Beritasatu.com - Sebanyak 76 orang tenaga surveilans yang direkrut Pemkot Depok telah bekerja efektif sejak setelah perekrutan ditutup. Rinciannya terdapat dua orang tenaga surveilans untuk tingkat kota, 11 orang tenaga surveilans untuk ditempatkan di tingkat kecamatan dan 63 tenaga surveilans untuk tingkat kelurahan.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Novarita menuturkan, perekrutan tenaga surveilans bertujuan untuk melakukan tracing atau pelacakan.

"Saat ini tenaga surveilans tersebut sudah bertugas efektif setelah sebelumnya dilakukan seleksi. Para tenaga surveilans ini juga kami tugaskan menganalisa mengapa sampai ada banyak kasus di satu wilayah. Termasuk mendata jenis kelamin para pasien positif Covid-19 dan apakah mereka memiliki comorbid atau tidak," papar Novarita di Depok, Jawa Barat, Minggu (8/11/2020).

Diungkap Novarita, surveilans itu berkejaran dengan waktu sebelum 72 jam dari orang tersebut positif Covid-19. Lewat dari 72 jam maka virus akan aktif dan jika orang tersebut melakukan kontak dengan orang lain maka penularan akan terjadi.

Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok Dadamg Wihana menuturkan, hingga saat ini, lanjut Dadang, kapasitas peningkatan swab test di Kota Depok masih normal karena pelaksanaan swab test di kota ini sudah sesuai dengan standar tes Covid-19 yang ditetapkan WHO. Yakin pemeriksaan per orang adalah 1/1.000 penduduk per minggu.

"Saat ini kondisinya semua kondusif. Puskesmas bergerak seperti biasa. Jadwal swab test tetap berlangsung seperti biasa sesuai jadwal di masing-masing pelayanan kesehatan," kata Dadang.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menuturkan, Pemerintah Kota Depok telah melakukan swab test setiap minggunya dengan perbandingan 1:1.000.

