Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkot Depok Tetapkan 183 RW PSKS

Minggu, 8 November 2020 | 22:06 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / CAH

Depok, Beritasatu.com - Untuk mencegah penyebaran virus corona, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok resmi menetapkan wilayah yang masuk dalam Pembatasan Sosial Kampung Siaga (PSKS) Covid-19. Penetapan tersebut diberlakukan setelah dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor: 443/407/Kpts/Dinkes/Huk/2020 oleh Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Depok Dedi Supandi.

Dalam SK tersebut Dedi mengungkapkan 183 RW PSKS yang tersebar di 11 kecamatan se-Kota Depok. Penetapan wilayah PSKS ini berlaku hingga 15 November 2020.

Pada wilayah PSKS, ditetapkan untuk tidak melayani makan di tempat (dine in) dan pelayanan hanya diberikan dengan cara dibawa pulang (take away). Kemudian, jam operasional diperkenankan hingga pukul 21.00 WIB.

Sedangkan, untuk di luar wilayah PSKS makan di tempat diperbolehkan sampai dengan pukul 18.00 WIB. Kemudian, pelayanan dibawa pulang hingga pukul 21.00 WIB.

Sedangkan untuk data penambahan kasus positif Covid-19 pada Minggu (8/11/2020), terdapat penambahan kasus Covid-19 sebesar 63. Sehingga totalnya menjadi 7.701 orang.

Untuk pasien sembuh bertambah 33 orang sehingga totalnya menjadi 6435 orang atau sebanyak 83,56 persen warga Depok yang positif Covid-19 berhasil sembuh.

Pada hari ini tidak terjadi penambahan kasus pasien yang meninggal. Jumlah pasien meninggal hingga saat ini mencapai 214 orang. Atau sebesar 2,78%.

Pejabat sementara Wali Kota Depok Dedi Supandi menuturkan, Pemkot Depok mengingatkan masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Yaitu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak fisik.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dengan menjaga pola makan, berolahraga dan istirahat yang cukup.

18 RWW PSKS di Depok

1. Kecamatan Sukmajaya

- Kelurahan Mekarjaya di RW 16, RW 18, RW 19, RW 22, RW 24.

- Kelurahan Tirtajaya RW 03, RW 04, RW 08

- Kelurahan Baktijaya RW 02, RW 14, RW15, RW 20, RW 23, RW 24, RW 26.

- Kelurahan Abadi Jaya di RW 04, RW 05, RW 21, RW 28

- Kelurahan Cisalak di RW 13,

- Kelurahan Sukmajaya RW 03, RW 08, RW 09, RW 10.

2. Kecamatan Beji

- Kelurahan Beji di RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05, RW 07, RW 11, RW 13, RW 14, RW 15, RW 17.

- Kelurahan Beji Timur RW 05

- Kelurahan Tanah Baru RW 01, RW 05, RW 06, RW 07, RW 11, RW 12

- Kelurahan Kukusan RW 02, RW 05, RW 07

- Kelurahan Kemiri Muka di RW 13

3. Kecamatan Pancoran Mas

- Kelurahan Pancoran Mas di RW 04, RW 13, RW 18, RW 19

- Kelurahan Depok RW 04, RW 13, RW 19, RW 20

- Kelurahan Mampang di RW 01, RW 06, RW 07, RW 08, RW 12

- Kelurahan Depok Jaya di RW 02, RW 09

- Kelurahan Rangkapan Jaya di RW 03, RW 16

- Kelurahan Rangkapan Jaya Baru RW 01, RW 03, RW 04, RW 08, RW 12, RW 14

4. Kecamatan Sawangan

- Kelurahan Sawangan Baru di RW 01, RW 04

- Kelurahan Sawangan Lama di RW 03, RW 04, RW 05, RW 09, RW 10

- Kelurahan Pengasinan RW 06, RW 07, RW 18

- Kelurahan Bedahan di RW 03, RW 16

- Kelurahan Pasir Putih di RW 06

- Kelurahan Cinangka di RW 08, RW 10

- Kelurahan Kedaung di RW 02, RW 03

5. Kecamatan Cinere

- Kelurahan Gandul di RW 05

- Kelurahan Pangkalan Jati di RW 04, RW 06

- Kelurahan Pangkalan Jati Baru di RW 01, RW 02, RW 04

- Kelurahan Cinere di RW 01

6. Kecamatan Limo

- Kelurahan Limo di RW 01, RW 03, RW 07

- Kelurahan Grogol di RW 03, RW 07

- Kelurahan Krukut di RW 06, RW 07, RW 11

- Kelurahan Meruyung di RW 04, RW 12

7. Kecamatan Cipayung

- Kelurahan Cipayung di RW 02, RW 05

- Kelurahan Bojong Pondok Terong di RW 06, RW 13

- Kelurahan Ratu Jaya di RW 03, RW 05, RW 08, RW 09, RW 10, RW 12

- Kelurahan Pondok Jaya di RW 01, RW 02

8. Kecamatan Cilodong

- Kelurahan Kali Baru di RW 01, RW 05, RW 06

- Kelurahan Kali Mulya RW 02, RW 07, RW 08, RW 10

- Kelurahan Jati Mulya di RW 03, RW 04, RW 06, RW 07, RW 08

- Kelurahan Sukamaju di RW01, RW 02, RW 03, RW 05, RW 06, RW 09, RW 11, RW 22, RW 26

9. Kecamatan Cimanggis

- Kelurahan Hajarmukti di RW 02, RW 06, RW 09, RW 16

- Kelurahan Curug di RW 05, RW 07

- Kelurahan Pasir Gunung Selatan di RW 01, RW 09

- Kelurahan Mekarsari di RW 09, RW 17, RW 18

- Kelurahan Tugu di RW 06, RW 08, RW 11, RW 12

- Kelurahan Cisalak Pasar di RW 01, RW 03, RW 05, RW 09

10. Kecamatan Tapos

- Kelurahan Jatijajar di RW 06, RW 09, RW 10, RW 11, RW 14

- Kelurahan Sukamaju Baru di RW 03, RW 07, RW 08, RW 09, RW 14

- Kelurahan Sukatani di RW 04, RW 10, RW 11

- Kelurahan Cilangkap di RW 09, RW 12, RW 22

- Kelurahan Ciampeun di RW 18, RW 22

11. Kecamatan Bojongsari

- Kelurahan Bojongsari di RW 04, RW 14

- Kelurahan Duren Seribu di RW 10

- Kelurahan Duren Mekar di RW 05

- Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari di RW 04, RW 06, RW 09

- Kelurahan Pondok Petir di RW 06, RW 18

- Kelurahan Serua di RW 01

Sumber:BeritaSatu.com