265 Kilogram Barang Bukti Ganja Dimusnahkan

Kamis, 12 November 2020

Jakarta, Beritasatu.com - Polda Metro Jaya dan Polres jajaran memusnahkan barang bukti ganja seberat 265 kilogram, sabu-sabu 190 kilogram, ekstasi 9.300 butir, tembakau gorila 8,16 kilogram, dan narkoba lainnya, di Lapangan Promoter Ditlantas Polda Metro Jaya. Barang haram itu, merupakan hasil pengungkapan 275 kasus dengan 330 tersangka dalam kegiatan Operasi Nila Jaya 2020.

"Barang bukti ini, hari ini juga kita musnahkan dengan alat insinerator yang bersuhu sangat tinggi. Pemusnahan kita lakukan untuk mencegah penyalahgunaan atau penyimpangan barang bukti yang kami sita," ujar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (12/11/2020).

Dikatakan Nana, barang bukti narkotika yang dimusnahkan merupakan hasil penyitaan Operasi Nila Jaya selama 14 hari, mulai tanggal 19 Oktober hingga 2 November 2020. Dari target operasi (TO) sebanyak 57 diantaranya 53 TO orang dan empat TO tempat, Polda Metro dan Polres jajaran berhasil mengungkap 44 TO orang dan satu TO tempat, dengan tingkat persentase 79 persen.

"Sisanya yang belum terungkap merupakan PR (pekerjaan rumah) kami, hal ini karena keterbatasan waktu selama 14 hari operasi," ungkapnya.

Nana menyampaikan, dalam Operasi Nila Jaya, Polda Metro dan Polres jajaran mengungkap 275 kasus atau laporan polisi dengan 330 orang tersangka. Terdiri dari delapan orang bandar, 285 orang pengedar dan 37 orang pemakai.

"Sedangkan barang bukti yang berhasil kita ungkap dalam Operasi Nila, sabu-sabu sebanyak 190 kilogram, ganja 265 kilogram, ekstasi 9.300 butir, tembakau gorila 8,16 kilogram, juga happy five 507 butir, bubuk ekstasi 18,51 gram, dan obat baya (berbahaya) 193 butir," katanya.

Menurut Nana, barang bukti sabu-sabu yang disita berasal dari jaringan Taiwan-Malaysia, kemudian masuk melalui perairan Aceh serta Riau. Sementara, ganja berasal dari Aceh dan Sumatera Utara. "Tersangka dari luar negeri tidak ada, semuanya warga negara Indonesia," jelasnya.

Berdasarkan catatan Beritasatu.com, pengungkapan barang bukti Nila Jaya 2020 meningkat signifikan dibanding Operasi Nila 2019. Pada Operasi Nila tahun lalu, barang bukti yang berhasil disita antara lain, sabu-sabu 56,54 kilogram, ganja 13,08 kilogram, ekstasi 227 butir, heroin 59,67 gram, happy five 481 butir, obat berbahaya 33.080 butir, dan tembakau gorila 259 gram.

Sementara, kasus yang terungkap sebanyak 337 dengan 410 tersangka, terdiri dari lima orang bandar, 371 pengedar dan 34 pemakai. Dari ratusan tersangka itu, ada enam orang pengedar berasal dari luar negeri atau warga negara asing.

Nana mengungkapkan, narkoba merupakan musuh besar bangsa dan menjadi ancaman serius sama seperti terorisme dan korupsi. Narkoba merupakan masalah global karena tergolong extraordinary crime.

"Kita ketahui bersama narkoba di wilayah DKI Jakarta peredarannya cukup besar. Beberapa waktu lalu kita mengungkap sejumlah kasus narkoba dengan barang 228 kilogram, 446 kilogram dan yang terakhir 800 kilogram sabu. Berarti ini menunjukkan bahwa Jakarta dan sekitarnya, ini merupakan sasaran untuk peredaran narkoba yang dilakukan oleh para sindikat narkoba," katanya.

Mengantisipasi peredaran barang haram itu, Nana menegaskan, Polda Metro Jaya tidak akan berhenti memerangi narkotika dan melalukan pemberatasan. "Kami tetap berkomitmen bahwa Jakarta harus zero narkoba dan bebas dari narkoba," tegasnya.

Tempat Hiburan Tutup, Pengguna Pakai Ekstasi di Apartemen

Sementara itu, Nana menjelaskan, ketika tempat hiburan tutup selama pandemi Covid-19, pengguna narkoba khususnya ekstasi beralih memakai barang haram itu di apartemen dan hotel.

"Jadi memang selama pandemi untuk seluruh hiburan malam kita tutup, Pemda berkoordinasi dengan kami semua tutup, itu kami lakukan pengecekan hampir setiap malam, jadi nggak ada yang buka. Tapi kenapa ekstasi masih beredar dan masih banyak pihak yang berupaya, khusus ekstasi mereka setelah tempat hiburan tutup mereka mengalihkan ke tempat lain. Dari fakta yang kita ungkap mereka melakukan pesta itu di apartemen, juga ada yang di hotel. Pada situasi pandemi di mana pergerakan orang terbatas jadi ada kejenuhan di masyarakat, kejenuhan inilah mereka lari melakukan penggunaan narkoba termasuk sabu-sabu," tandasnya.

