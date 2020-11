Polres Jaksel Bekuk 25 Tersangka Kasus Narkoba

Senin, 16 November 2020 | 16:15 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Polres Metro Jakarta Selatan membekuk 25 tersangka penyalahgunaan, pengedar hingga bandar narkotika dalam gelaran Operasi Nila Jaya, akhir Oktober hingga pertengahan November 2020. Beberapa diantaranya merupakan penjahat kambuhan atau residivis.

"Pengungkapan jaringan peredaran narkoba dalam kurun waktu 2 minggu, total keseluruhan ada 22 perkara atau laporan polisi dengan total tersangka 25 orang," ujar Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Wadi Sabani, Senin (16/11/2020).

Dikatakan Wadi, barang bukti yang disita dalam pengungkapan kasus berupa ganja kering sebanyak 37,35 kilogram, sabu-sabu 148,61 gram dan tembakau sintetis 55,69 gram. Sementara, para tersangka yang ditangkap berinisial, STB, SE, BN, ES alias EDOY, FH alias TI, RS, MAS, AM, ES, GAH alias FA, JG, RHW, MRW, AF, DA, MS, AM, MAS, AK alias K, AS, ADP, HJ, IH, VR, dan JA.

"Para tersangka diamankan di berapa lokasi di seputaran wilayah Jakarta dan Banten. Bisa dikategori perantara, bisa bandar. Ada beberapa residivis," ungkapnya.

Wadi menyampaikan, para tersangka berperan menjual, membeli dan menguasai narkotika baik jenis tanaman seperti ganja dan non tanaman. Barang bukti narkotika berasal dari wilayah Sumatera.

"Pengiriman menggunakan kendaraan, disebar kembali di beberapa lokasi. Menggunakan ekspedisi. Beberapa modus yang digunakan para pelaku narkoba ada yang menggunakan jasa online, ekpedisi darat, datang barang diturunkan di beberapa lokasi yang sudah diatur si pemilik," katanya.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Sub Pasal 111 Ayat (1) Sub Pasal 112 Ayat (1) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.

