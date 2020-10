Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, Ini Pesan Susi Pudjiastuti

Selasa, 27 Oktober 2020 | 17:20 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu prioritas dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), yaitu SDG 5 "Kesetaraan Gender". Namun, masih ada tantangan nyata yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat.

Dari laporan pencapaian SDG 5 mengenai kesetaraan gender di Indonesia pada 2019, masih ditemukan sekitar 18,3% perempuan yang pernah/sedang menikah mendapat kekerasan fisik dan/atau seksual dari pasangannya selama hidup mereka. Bahkan, 4,9% mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. Kekerasan terhadap perempuan ini terjadi baik di daerah perkotaan (36,3%) dan juga daerah pedesaan dengan persentase yang relatif lebih kecil (29,8%).

BACA JUGA Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat Selama Pandemi

Pandemi Covid-19 yang telah menimbulkan distorsi pada hampir seluruh sektor kehidupan ternyata juga membawa dampak negatif ganda bagi kaum perempuan. Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19 melaporkan bahwa kekerasan terhadap perempuan meningkat tajam selama pandemi. Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dan Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus kekerasan pada perempuan sebesar 75 persen sejak pandemi Covid-19. Kasus kekerasan pada perempuan ini terjadi baik pada ranah personal (75,4%),ranah komunitas (24,4%) dan ranah negara (0,08%).

Meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan pada masa sulit pandemi Covid-19 menyingkap masih adanya kerentanan terhadap capaian kita dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Mengenai permasalahan ini, Menteri Kelautan dan Perikanan RI 2014 -2019, Susi Pudjiastuti berpesan kepada para perempuan untuk memiliki pemikiran terbuka.

“Untuk para wanita muda, saya pesan, yang paling penting kita liberate our mind. Jangan pernah merasa terkekang atau terkungkung karena kita merasa wanita. Justru, kita bebaskan pikiran kita bahwa kita wanita bisa melakukan apa saja, seperti yang dilakukan oleh pria,” ujar Susi berpesan dalam Webinar IBCSD Woman Empowerment: The Role of Women in Protecting Earth, Selasa (27/10/2020).

BACA JUGA Perempuan Indonesia Didorong Maju Berperan dan Memimpin

“Benar fisik kita tidak sekuat mereka (pria), tapi liberate our mind itu pikiran kita, kemampuan kita bekerja, profesionalisme kita itu pasti bisa. Jadi yang pertama, bebaskan pikiran kita atas keterbatasan diri kita sebagai wanita.”

Peran penting perempuan tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi belaka tetapi pertumbuhan ekonomi yang tanpa merusak lingkungan (green growth).

Kajian FAO “Tackling Climate Change through Rural Women’s Empowerment” (2017) menggarisbawahi peran penting perempuan dalam aksi-aksi adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim yang dapat mereka lakukan di berbagai sektor: pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, energi, air dan pengelolaan lahan.

BACA JUGA Keterwakilan Perempuan dalam Pilkada 2020 Hanya 10%

Cerita-cerita dari lapangan mengenai perang penting perempuan dalam menjaga ibu bumi juga dapat dijumpai dari berbagai pelosok di negeri kita tercinta ini.

“Ada beberapa contoh bagaimana sektor swasta dapat ambil bagian dalam pemberdayaan perempuan melalui kegiatan-kegiatan yang dapat membawa manfaat secara ekonomi dan sekaligus berdampak positif untuk merawat pelestarian lingkungan,” kata Sihol Aritonang, Chairman IBCSD.

Sumber:BeritaSatu.com