Polisi Masih Cari Calon Tersangka Pembobolan Maybank

Senin, 9 November 2020 | 21:30 WIB

Oleh : Farouk Arnaz / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Mabes Polri masih mencari aset terkait mantan Kepala Cabang Maybank Cipulir berinisial AT yang akan diproses hukum untuk kedua kali usai menguras uang di tabungan milik atlet e-sport Winda Lunardi dan ibunya, Floleta hingga sekitar Rp 22 miliar.

“Aset yang dibelanjakan diberikan ke mana termasuk transfer ke tersangka yang lain, calon tersangka lain, atau tersangka (AT) yang juga di proses Polda Metro itu kan masih dicari. Belum bisa kami sampaikan ya tunggu saja,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri Senin (9/11/2020).

BACA JUGA Terungkap, Mantan Kacab Maybank Gelapkan Beberapa Rekening Nasabah

Seperti diberitakan penyidik menemukan bahwa uang sekitar Rp 22 miliar itu digunakan AT untuk berinvestasi bersama teman-temannya. Harapannya uang itu diputar dengan harapan mendapatkan keuntungan.

Kasus ini bermula ketika Winda dan ibunya menabung di Maybank sejak 2015. Keduanya menggunakan fasilitas tabungan berjangka. Seharusnya, pada 2020, uang di rekening mereka telah mencapai Rp 20 miliar.

Tapi masalah terjadi saat Winda akan melakukan penarikan di mana ia melihat sisa saldo di tabungan hanya tinggal Rp 600.000. Ia pun lapor polisi.

BACA JUGA Bareskrim Identifikasi Aset dan Aliran Dana Mantan Kacab Maybank

AT dijerat Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TP Pencucian Uang.

Sementara pengacara Maybank Hotman Paris Hutapea membeberkan modus tersangka menarik uang milik Winda Winardi. Menurutnya selama ini pelaku memegang buku tabungan dan ATM korban..

Sumber:BeritaSatu.com