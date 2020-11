HSMUN 2020 Latih Kemampuan Siswa Jadi Pemimpin Dunia

Sabtu, 21 November 2020 | 19:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - High Scope Model United Nations (HSMUN) 2020 yang digelar selama dua hari oleh Sekolah HighScope Indonesia membahas topik-topik yang menyangkut permasalahan-permasalahan dunia yang sedang terjadi. Setiap delegasi mempresentasikan berbagai negara dan berdiplomasi untuk mencoba mencapai perdamaian dunia.

Sekretaris Jenderal HSMUN, Alduri Asfirka kegiatan ini membahas mengenai bagaimana di masa krisis di seluruh dunia, banyak orang harus berjuang untuk hidup mereka sendiri. Sementara yang lain berjuang untuk kehidupan orang lain dan yang lain lagi menggerakkan diri mereka sendiri untuk belajar menyumbangkan pikiran dan energi mereka untuk komunitas yang lebih luas.

"Dalam HSMUN 2020 yang kita gelar ini, di 8 bidang berbeda dengan masing-masing dewan yang akan memimpin jalan konferensi ini. Delapan bidang tersebut setiap delegasi mempresentasikan berbagai negara dan berdiplomasi untuk mencoba mencapai perdamaian dunia. Mereka berusaha membahas mengenai bagaimana di masa krisis di seluruh dunia," ungkap Alduri Asfirka dalam siaran pers, Sabtu (21/11/2020).

Ditambahkan Alduri, HSMUN yang ke-12 ini bertujuan untuk membantu dan memfasilitasi siswa-siswi peserta dengan simulasi berdiplomasi untuk bisa menjadi pemimpin yang kelak membawa kedamaian dan ketentraman dunia di tengah masa yang sulit ini.

Dalam HSMUN 2020 ini juga membagikan penghargaan untuk beberapa presentasi yang dinilai merupakan presentasi yang seperti biasa dilakukan para diplomat kita. Penghargaan diberikan untuk kategori best delegate, outstanding delegate, honorable mention, best position paper, verbal commendation, dan best directive untuk setiap konferensi.

"Untuk konferensi press corps, mereka mempunyai beberapa penghargaan yang berbeda. Penghargaan tersebut adalah best media piece, best pre-conference paper, verbal commendation, dan best press agency," tegasnya.

HSMUN sendiri merupakan sebuah program pendidikan yang dijalankan oleh Sekolah HighScope Indonesia dimana mereka ingin memberikan bekal kepada para siswa-nya menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi kini. Untuk tahun 2020 ini, HSMUN mengambil tema Ensuring Global Welfare in Times of Crisis yang digelar secara daring.

