1.100 Pesepeda Tempuh 300KM Virtual Ride Dukung Pendidikan Anak Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Bersepeda dan juga belajar lewat metode daring menjadi fenomena baru di masa pandemi Covid-19. Melihat fenomena ini, SOS Children’s Villages Indonesia mensinergikan dua aktivitas baru yang muncul di tengah pandemi ini untuk dapat saling melengkapi.

Aktivitas bersepeda menjadi salah satu solusi dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak agar punya kesempatan mendapatkan pendidikan daring. Kegiatan bersepeda membawa misi sosial ini dinamakan Bike To Care dan dilakukan secara virtual. Bike to Care sendiri adalah sebuah bentuk elevasi dari kegiatan olahraga sosial yang diselenggarakan secara rutin dan masif selama 4 tahun ke belakang oleh SOS Children’s Villages Indonesia, yaitu Run To Care.

Sebanyak 1.100 peserta ikut bergabung dan bersepeda secara virtual sejauh 300 kilometer selama 1,5 bulan untuk mendukung pendidikan bagi anak-anak yang beresiko kehilangan pengasuhan orang tua di SOS Children’s Villages Indonesia. Ribuan pesepeda bahkan mengumpulkan lebih dari 300km hingga menyentuh ribuan kilometer sejak tanggal dimulainya bersepeda yaitu 12 Oktober 2020 dan berakhir di tanggal 22 November 2020.

Total kilometer yang dicapai dari 1.100 pesepeda adalah 500.000 kilometer. Tidak hanya mendedikasikan kilometer, 1.100 pesepeda ini juga ikut berdonasi bagi anak-anak Indonesia lewat biaya pendaftaran Bike to Care.

Gregor Hadi Nitihardjo, National Director, SOS Children’s Villages Indonesia mengucapkan terima kasih kepada 1.100 orang-orang baik yang ikut berkontribusi mendukung pemenuhan hak pendidikan anak melalui kegiatan Bike to Care dengan bersepeda virtual sejauh 300KM bahkan lebih.

"Berkat ribuan pesepeda Bike to Care, sekarang ada lebih banyak anak yang punya kesempatan sama untuk dapat belajar daring seperti anak-anak lainnya. Kami terus-menerus mengajak seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, untuk bersama-sama mendukung pemenuhan hak anak atas pendidikan, khususnya di masa-masa sulit seperti ini,” kata Gregor dalam keterangannya, Jumat (27/11/2020).

Bike to Care yang membawa misi bantuan pendidikan bagi anak-anak Indonesia mendatangkan banyak dukungan dari berbagai pihak, mulai dari komunitas sepeda, atlet, karyawan swasta, hingga figur publik turut berpartisipasi. Poetoet Soedarjanto, Ketua Bike2Work Indonesia pun turut mengikuti kegiatan bersepeda virtual oleh Bike to care.

“Pada dasarnya tujuan Bike 2 Work adalah bersepeda untuk Indonesia. Kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan sosial seperti Bike to Care yang dapat menjadikan kegiatan bersepeda menjadi lebih bermakna. Dengan visi yang sama, tentunya Indonesia butuh generasi penerus bangsa yang berkualitas dan hebat. Itu semua hanya bisa dicapai dengan pendidikan yang tepat dan berkualitas. Untuk itu, saya tidak pikir panjang untuk ikut Bike to Care,” ujar Poetoet Soedarjanto, Ketua Bike2Work Indonesia.

Bike2Work Indonesia adalah salah satu komunitas sepeda yang memiliki anggotanya di seluruh penjuru Nusantara dari Aceh hingga Papua. Beberapa perwakilan juga turut mengikuti Bike to Care, diantaranya Shahnaz Mumtaz, atlet muda Indonesia di BMX dan Massa Amputee yang bersepeda dengan menerjang keterbatasannya. Beberapa penggiat sepeda lainnya yang juga merupakan public figure juga ikut serta membawa misi baik ini, ada Adinda Fala, Ade Putri, Karla Jasmina, dan Narita Diyan.

