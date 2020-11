Lawan Meng Bo, Priscilla Lumban Gaol Incar Gelar Juara Dunia

Rabu, 4 November 2020 | 17:25 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Peraih medali kejuaraan dunia wushu dua kali Priscilla Hertati Lumban Gaol akan kembali ke One Circle melawan Meng Bo dari Tiongkok di ajang One: Inside the Matrix II. Duel akan tersaji di Singapore Indoor Stadium, Singapura yang dijadwalkan tayang pada Jumat (6/11/2020).

Meskipun awalnya dia tidak yakin apakah dia akan berkompetisi lagi tahun ini, Priscilla senang atas kesempatan yang diberikan kepadanya. Dia berjanji untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin.

“Saya sangat senang bisa bertanding lagi. Tadinya saya benar-benar tidak mengharapkannya, jadi yah saya senang sekali. Saya tidak sabar untuk mewakili negara saya sekali lagi di dalam One Circle. Saya akan melakukan yang terbaik,” kata Priscilla.

“Saya tahu untuk meraih kesuksesan hari ini, saya harus tetap konsisten dalam berlatih dan berusaha meningkatkan diri. Sejauh ini saya menikmati prosesnya. Namun selama pandemi ini, persiapan saya cukup singkat dengan waktu yang terbatas. Itu tentu saja merupakan tantangan bagi saya dan tim saya,” tuturnya.

BACA JUGA Eko Roni Saputra Percaya Diri Hadapi Petarung Filipina

Melawan Meng, Priscilla menghadapi seorang veteran elit Tiongkok yang terkenal sebagai satu-satunya wanita di dunia yang telah mengalahkan juara kelas strawweight wanita UFC saat ini Zhang Weili. Meng juga merupakan penantang atomweight wanita peringkat 2 di One Championship.

Jika Priscilla mengalahkan Meng, itu pasti akan melambungkannya di dalam peringkat resmi, dan bahkan memungkinkannya untuk menembus lima besar. Priscilla tidak mengharapkan Meng menjadi lawan yang mudah, dan dia tahu betapa pentingnya pertarungan berikutnya ini baginya.

“Dia lawan yang tangguh. Catatannya berbicara sendiri. Game plan akan menjadi kunci dalam pertarungan ini. Untuk saat ini, saya hanya berusaha meningkatkan stamina saya dan fokus mengasah teknik yang sudah saya miliki. Saya merasa lebih disiplin sekarang. Saya berlatih lebih keras, dan sebagian besar kekurangan dalam permainan saya sedang diatasi. Jalan saya masih panjang, tapi saya terus bergerak ke arah yang benar,” jelasnya.

Priscilla bekerja keras untuk mencapai mimpinya suatu hari menjadi juara dunia One. Kemenangan atas Meng bisa saja menjadi tiketnya.

“Tujuan setiap petarung adalah menjadi juara dunia. Bagi saya, ini adalah pencapaian tertinggi. Jika saya bisa memenangkan pertandingan ini, tentu itu akan sangat berarti bagi saya dan tim saya. Saya akan mempersiapkan diri saya sebaik mungkin untuk tetap bertahan dalam jalur perebutan gelar ini,” kata Lumban Gaol.

Priscilla berambisi ingin memberikan Indonesia gelar juara dunia wanita pertama dalam seni bela diri campuran. "Untuk memberikan negara saya prestasi dan kehormatan ini, itu akan menjadi sesuatu yang bisa saya banggakan. Ini pasti akan berdampak besar bagi komunitas bela diri campuran di Indonesia, terutama bagi para wanita.”

Sumber:BeritaSatu.com