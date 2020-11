One Championship: Eko Roni Lanjutkan Kemenangan, Priscilla Tumbang

Sabtu, 7 November 2020 | 08:22 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Singapura, Beritasatu.com - Hasil berbeda diraih dua petarung One Championship asal Indonesia, Eko Roni Saputra dan Priscilla Hertarti Lumban Gaol yang tampil di One: Inside The Matrix II di Singapore Indoor Stadium, Singapura, Jumat (6/11/2020) malam. Eko Roni sekali lagi dalam empat kali penampilannya secara berturut-turut membuat penyelesaian yang mengesankan.

Dia berhasil mengunci juara karate Kyokushin Filipina 3 kali Ramon “The Bicolano” Gonzales dengan rear-naked choke menjelang akhir ronde pertama. Eko segera melepaskan dua tendangan sesaat pertarungan dimulai, menggunakan keahlian gulatnya untuk membawa lawannya ke matras dimana ia memegang keunggulan.

Di atas matras, Eko terbukti tak terbendung, memajukan posisinya hingga mampu merebut punggung Gonzales dan meneggelamkannya dalam cengkeraman. Gonzales tidak punya pilihan selain menyerah.

Sayangnya sukses Eko tidak diikuti, Priscilla Hertati Lumban Gaol yang kalah dari petarung peringkat kedua kelas atmoweight asal Tiongkok Meng Bo. Priscilla kalah KO pada ronde pertama yang eksplosif atas Meng Bo.

Saat bel pembukaan dibunyikan, Meng segera menguntit Priscilla ke dinding Circle, berusaha mendorong kecepatan dan menyiapkan penyelesaian. Setelah dengan hati-hati mengukur jarak, Meng melemparkan kombinasi jab-straight klasik, melancarkan pukulan tangan kanannya yang kuat di tengah yang secara efektif mengakhiri pertarungan setelah melewati satu menit.

Sementara itu dalam duel utama, Kiamrian Abbasov dari Kyrgyzstan meraih kemenangan teknikal KO yang sensasional atas pesaing yang sebelumnya tak terkalahkan James Nakashima dari Amerika Serikat. Kemenangan diraih dengan tidak mudah oleh Abbasov.

Di ronde pertama hidungnya terluka setelah menerima pukulan telak dari Nakashima. Juara dunia itu dipaksa bertahan untuk mengatasi kesulitan di sisa pertandingan. Di ronde kedua, Nakashima mulai mengincar hidungnya dan sesekali mencoba melakukan takedown yang berhasil digagalkan dengan baik oleh Abbasov. Di ronde ketiga, Nakashima akhirnya berhasil melakukan takedown setelah beberapa kali mencoba dan mulai mendominasi dari posisi atas.

Pada titik ini, Nakashima tampak memegang kendali penuh pertandingan dan melaju menuju kemenangan. Tabel pertandingan berubah di ronde keempat ketika Abbasov mengejutkan Nakashima dengan lutut saat penantangnya mencoba melancarakan double-leg lainnya. Dengan Nakashima yang terguncang, "Brazen" menutup pertarungan dengan serangan yang memaksa wasit untuk menghentikan pertandingan.

Kemenangan ini membuat Kiamrian berhasil mempertahankan gelar juara dunia One Welterweight.

Hasil resmi One: Inside the Matrix II

One Welterweight World Championship: Kiamrian Abbasov mengalahkan James Nakashima dengan TKO (Strikes) pada menit 3:27 ronde 4

Mixed Martial Arts - Lightweight: Timofey Nastyukhin mengalahkan Pieter Buist dengan keputusan bulat setelah 3 ronde

Mixed Martial Arts - Flyweight: Yuya Wakamatsu mengalahkan Kim Kyu Sung dengan KO (Pukulan) pada menit 1:46 ronde 1

Mixed Martial Arts - Flyweight: Eko Roni Saputra mengalahkan Ramon Gonzales dengan Submission (Rear-Naked Choke) pada menit 4:07 ronde 1

Mixed Martial Arts - Atomweight: Meng Bo mengalahkan Priscilla Hertati Lumban Gaol dengan KO (Pukulan) pada menit 1:26 ronde 1

