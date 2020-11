Vettel: Lewis Hamilton Pembalap Terhebat di Era Modern

London, Beritasatu.com - Juara dunia empat kali Formula 1, Sebastian Vettel memuji Lewis Hamilton sebagai pembalap terhebat di masanya. Pujian dilontarkan Vettel setelah Hamilton merayakan gelar Formula 1 ketujuhnya usai memenangkan Grand Prix Turki, Minggu (15/11/2020).

Pembalap Jerman itu dengan cepat memberi selamat kepada rivalnya yang sukses menyamai rekor tujuh gelar dunia yang dipegang pembalap Ferrari Michael Schumacher. Dengan 94 kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menjadikan Hamilton sebagai pembalap tersukses dalam sejarah olahraga tersebut.

"Saya mengatakan kepadanya bahwa ini sangat istimewa bagi kami karena kami dapat menyaksikan sejarah yang dibuat hari ini," kata Vettel usai balapan GP Turki.

"Dia adalah yang terhebat di masa ini. Saya pikir selalu sulit untuk membandingkan (era) - bagaimana Anda bisa membandingkan (Juan Manuel) Fangio dan Stirling Moss dengan generasi kita? Anda tidak bisa."

"Tidak masalah. Saya pikir setiap era memiliki pembalap atau pembalap dan Lewis adalah yang terhebat di era kami," lanjut pembalap Ferrari, yang memenangi gelarnya bersama Red Bull dari 2010-13 dan berharap bisa menambahnya pada Ferrari.

"Bagi saya secara emosional Michael (Schumacher) akan selalu menjadi pembalap terhebat tetapi tidak ada keraguan bahwa Lewis adalah yang terhebat dalam hal apa yang telah dia capai. Dia telah menyamai gelar kejuaraan, dia memiliki lebih banyak balapan yang dimenangkan, dia memiliki lebih banyak posisi terdepan."

Lewis Hamilton and Sebastian Vettel have stood on the podium together 56 times - more than any other pairing in #F1 history



Perhaps this was the most special... pic.twitter.com/HGkAUJt6Mt