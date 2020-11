12 Duel Tersaji di Dua Ajang One Championship

Senin, 23 November 2020 | 17:49 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Singapura, Beritasatu.com - Properti media olahraga global terbesar dalam sejarah Asia, One Championship mengumumkan ajang One: Big Bang pada tanggal 4 Desember dan One: Collision Course pada tanggal 18 Desember. Kedua acara tersebut akan disiarkan langsung dari Singapore Indoor Stadium.

Kedua ajang tersebut akan mempertandingan masing-masing enam pertandingan. Diantaranya One: Big Bang akan menyajikan duel juara dunia bertahan One light heavyweight Kickboxing Roman Kryklia dari Ukraina yang ditantang Murat “The Butcher” Aygun dari Turki dan Belanda.

Sedangkan di One: Collision Course diantaranya duel anatara juara dunia bertahan One Bantamweight Muay Thai dan legenda Thailand, Nong-O Gaiyanghadao, menghadapi pesaing peringkat dua dan pemegang gelar One Bantamweight Muay Thai Tournament Rodlek PK.Saenchai Muaythaigym, yang juga berasal dari Thailand.

Kedua acara tersebut melanjutkan kemitraan One Championship dengan pemerintah Singapura untuk menjadi percontohan kembalinya produksi olahraga internasional secara langsung, dan akan terus menawarkan 250 paket tiket "Superfan" secara langsung dengan harga masing-masing $188 SGD, yang dilengkapi dengan tempat duduk premium yang jauh secara jarak sosial dan merchandise ekslusif One senilai lebih dari $80 SGD (nilai total lebih dari $268 SGD).

Pelanggan diharuskan untuk menjalani antigen rapid test (ART) pada hari acara dan menunjukkan sertifikat ART negatif yang valid agar memenuhi syarat untuk masuk. Penawaran terbatas eksklusif ini dapat dibeli sekarang hingga tiket terjual habis di Ticketmaster.sg.

Jadwal Pertandingan

One: Big Bang

Nong-O Gaiyanghadao vs. (2) Rodlek PK.Saenchai

Marat Gafurov vs. Lowen Tynanes

Yusup Saadulaev vs. Troy Worthen

Amir Khan vs. Dae Sung Park

Chan Rothana vs. Xie Wei

Raimond Magomedaliev vs. Edson Marques

One: Collision Course

Roman Kryklia vs. Murat Aygun

Koyomi Matsushima vs. (5) Garry Tonon

Marat Grigorian vs. Ivan Kondratev

Kairat Akhmetov vs. (2) Danny Kingad

Amir Aliakbari vs. Islam Abbasov

Ritu Phogat vs. Jomary Torres

Sumber:BeritaSatu.com