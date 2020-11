Duel McGregor vs Poirier Digelar 23 Januari 2021

New York, Beritasatu.com - UFC secara resmi mengumumkan bahwa pertarungan antara Conor McGregor melawan Dustin Poirier akan tersaji dalam UFC 257 pada 23 Januari 2021.

“Pertarungan ulang sudah resmi, @DustinPoirier menghadapi @TheNotoriousMMA pada 23 Januari #UFC257,” tulis UFC melalui akun Twitternya @UFC, dikutip Selasa (24/11/2020).

The rematch is OFFICIAL!



💎 @DustinPoirier faces 🇮🇪 @TheNotoriousMMA on Jan 23. #UFC257 pic.twitter.com/G8IAfISBPZ