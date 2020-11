Mobilnya Terbelah dan Terbakar, Pembalap Grosjean Lolos dari Maut

Jakarta, Beritasatu.com - Pembalap Prancis Romain Grosjean lolos dari kecelakaan maut yang menyebabkan mobilnya terbelah dua dan terbakar di lap pembuka Grand Prix Bahrain pada Minggu (29/11/2020).

Belum genap satu putaran berjalan, balapan seri ke-15 musim 2020 itu terpaksa dihentikan menyusul insiden yang terjadi di Tikungan 3 tersebut di mana mobil Haas milik Grosjean menabrak pagar pembatas hingga terbakar.

Dibantu para marshal yang sigap memadamkan api, Grosjean mampu meloloskan diri dari mobilnya yang terbakar dan pada akhirnya mendapat penanganan medis karena mengalami luka bakar ringan di tangan pergelangan kakinya, demikian laman resmi Formula 1.

Rekaman ulang menunjukkan Grosjean bersenggolan dengan mobil AlphaTauri Daniil Kvyat sehingga tergelincir dalam kecepatan tinggi.

Setelah menabrak pagar pembatas, mobil Haas tersebut mengalami kerusakan parah dan kemungkinan kebocoran bahan bakar menjadi penyebab kebakaran tersebut.

Balapan ditunda setidaknya 45 menit sementara para petugas memperbaiki pagar pembatas dan membersihkan lintasan dari puing-puing kecelakaan.

And his escape to safety#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/4NJ22yVAPK