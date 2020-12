Hamilton Positif Covid-19, George Russell Jadi Pengganti di GP Sakhir

London, Beritasatu.com - Pembalap George Russell akan mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup saat dia berada di belakang kemudi Mercedes W11 di Grand Prix Sakhir, Bahrain akhir pekan ini. Dia akan menggantikan posisi Lewis Hamilton yang dinyatakan positif Covid-19.

Sebelum memutuskan, Mercedes terlebih dahulu membuka pembicaraan dengan tim Williams tentang peminjaman pembalap Inggris itu. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan setelah Williams melepaskan Russell.

Pemain cadangan Williams, Jack Aitken akan menggantikan Russell di Williams, bergabung dengan pembalap reguler Nicholas Latifi.

“Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang di Williams karena telah memberi saya kesempatan ini. Saya mungkin akan mengenakan setelan balapan yang berbeda akhir pekan ini, tetapi saya adalah pembalap Williams dan saya akan menyemangati tim saya di setiap langkah," ujar Russell.

"Saya melihat ini sebagai kesempatan besar untuk belajar dari tim terbaik di grid saat ini dan untuk kembali sebagai pembalap yang lebih baik, dengan lebih banyak energi dan pengalaman untuk membantu mendorong Williams lebih jauh ke grid. Terima kasih juga untuk Mercedes. karena menaruh kepercayaan mereka padaku."

Ditegaskan Russel, posisi Hamilton tidak tergantikan. Tidak lupa, Russell mendoakan Hamilton cepat sembuh dari Covid-19.

Nobody can replace this guy, but I'll give my all for the team in his absence from the moment I step in the car.



Get well soon Lewis 🙏 pic.twitter.com/2fKTmbmaU0