Tiga Malam Dirawat, Pembalap Grosjean Tinggalkan Rumah Sakit

Bahrain, Beritasatu.com - Pembalap Romain Grosjean diizinkan meninggalkan rumah sakit. Pria Prancis itu sudah berada dalam kondisi baik setelah mengalami kecelakaan mengerikan di Grand Prix Bahrain. Meski demikian dia masih akan menjalani perawatan di bagian tangannya yang telah terbakar.

"Romain Grosjean keluar dari rumah sakit pada pukul 10.30 waktu setempat setelah dirawat selama tiga malam di rumah sakit usai insidennya di Grand Prix Bahrain. Grosjean akan tetap menerima perawatan pribadi untuk tangannya yang telah terbakar dan juga harus tinggal di Bahrain untuk sementara waktu. Atas nama Grosjean dan Haas kami ingin berterima kasih kepada semua orang di rumah sakit," ujar tim Haas dalam pernyataan resminya.

Grosjean mengalami luka bakar di tangannya, setelah ternyata sarung tangan tersebut tidak tahan api sebagaimana mestinya.

My right hand this morning. The happiness I had when I was told that I didn't need the full dressing anymore and could use my finger was huge. Almost cried. A victory on my way to recovery pic.twitter.com/QuZojM1mZe