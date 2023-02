Sudah Diinformasikan Sebelumnya, AS Baru Yakin Itu Balon Mata-mata karena Hal Ini

Washington, Beritasatu.com - Sehari sebelum balon mata-mata Tiongkok yang dicurigai memasuki wilayah udara AS di atas Alaska, Badan Intelijen Pertahanan (DIA) diam-diam mengirimkan laporan internal.

Badan tersebut menginformasukan, sebuah benda asing sedang menuju ke wilayah AS, pejabat militer dan intelijen yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada CNN.

Laporan tersebut disebarluaskan melalui saluran rahasia yang dapat diakses oleh pemerintah AS. Tapi itu tidak ditandai sebagai peringatan mendesak dan pejabat tinggi pertahanan dan intelijen yang melihatnya tidak segera khawatir, menurut sumber.

Alih-alih memperlakukannya sebagai ancaman langsung, AS bergerak untuk menyelidiki objek tersebut, melihatnya sebagai peluang untuk mengamati dan mengumpulkan intelijen .

Baru setelah balon mata-mata Tiongkok memasuki wilayah udara Alaska, pada 28 Januari, dan kemudian melakukan manuver dengan berbelok tajam ke selatan, para pejabat percaya bahwa balon mata-mata itu sedang dalam perjalanan untuk melintasi benua AS, dan bahwa misinya mungkin untuk memata-matai daratan AS.

Garis waktu peristiwa ini, yang sebelumnya tidak dilaporkan, membantu menjelaskan mengapa pejabat pertahanan AS menolak untuk bertindak sebelum balon tersebut melintasi wilayah AS. Kurangnya urgensi telah menjadi titik panas politik yang tajam di Capitol Hill, di mana beberapa Republikan mengkritik pemerintah karena tidak membunyikan alarm lebih awal.

“Pemerintah kami tahu balon mata-mata militer Tiongkok akan memasuki wilayah udara di atas benua AS setidaknya dua hari sebelum itu terjadi. Namun mereka gagal bertindak untuk menghentikannya,” ujar Senator Marco Rubio, anggota Republikan di Komite Intelijen Senat, mencuit pada hari Rabu.

"Biden harus mengungkapkan kepada orang Amerika ketika mereka tahu balon mata-mata menuju ke AS & menjelaskan mengapa mereka tidak menghentikannya."

Pejabat yang akrab dengan laporan DIA itu mengakui, bahwa mereka tidak melihat balon itu sebagai ancaman mendesak sampai sudah melewati wilayah AS, bahkan ketika pengungkapan baru telah muncul tentang apa yang AS ketahui tentang balon mata-mata Tiongkok.

Selama pengarahan tertutup pada hari Selasa, staf Senat berulang kali menekan pejabat militer tentang siapa yang tahu apa, dan kapan. Pada hari Rabu, Rubio dan Senator Roger Wicker, Republikan teratas di Komite Angkatan Bersenjata Senat, mengirim surat kepada pejabat tinggi pertahanan dan intelijen Presiden Joe Biden mengajukan pertanyaan tentang pengambilan keputusan pemerintah setelah balon melintasi wilayah udara Alaska.

CNN melaporkan pada hari Selasa bahwa pejabat AS yang melacak lintasan balon mata-mata mengenalinya sebagai bagian dari operasi pengawasan udara yang diketahui dijalankan oleh militer Tiongkok yang menurut para pejabat telah menerbangkan lusinan misi di seluruh dunia, termasuk setengah lusin di dekat atau di dalam wilayah udara AS. Sebuah laporan intelijen militer dari April 2022, dilaporkan secara eksklusif oleh CNN , mengungkapkan bahwa AS telah melacak penerbangan sebelumnya dengan balon serupa.

Hanya ketika balon berbelok ke selatan barulah "menjadi aneh", kata seorang pejabat senior AS kepada CNN. "Kami segera mulai berbicara tentang menembaknya, kalau begitu."

Pada 28 Januari, ketika balon mata-mata memasuki wilayah udara AS di dekat Alaska, Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara, atau NORAD, mengirim jet tempur untuk melakukan identifikasi positif, menurut pejabat pertahanan, yang mencerminkan perubahan urgensi yang halus.

Tetap saja, petugas yang melacak balon tersebut melihat sedikit alasan untuk khawatir. Pada saat itu, menurut pejabat AS, balon ini diperkirakan akan berada di atas Alaska dan melanjutkan lintasan utara yang dapat dilacak dan dipelajari oleh pejabat intelijen dan militer.

Sebaliknya, tak lama setelah balon mata-mata melintasi daratan, hal itu membuat para pejabat khawatir dengan berbelok tak terduga ke selatan.

Pada tanggal 31 Januari, balon mata-mata tersebut telah melintasi Kanada dan masuk ke Lower 48. Dan kekhawatiran bahwa balon tersebut telah dikirim oleh Beijing secara eksplisit untuk memata-matai daratan AS terkonfirmasi ketika NORAD mengamati balon tersebut "berkeliaran" di atas fasilitas militer yang sensitif, beberapa sumber yang akrab dengan intelijen mengatakan kepada CNN.

