Pria Tak Dikenal Sumbangkan Rp 455,63 M untuk Korban Gempa Turki

Washington, Beritasatu.com - Seorang pria yang tidak diketahui namanya menyumbangkan uang sebesar US$ 30 juta atau setara Rp 455,63 miliar bagi para korban gempa Turki. Pria tersebut masuk ke Kedutaan Besar Turki di Washington DC, Amerika Serikat dan menyerahkan donasi tersebut.

Hal itu diutarakan oleh PM Pakistan Shehbaz Shariz, Sabtu (11/2/2023).

Pria anonim di AS masuk ke kedutaan Turki dan menyumbangkan $30 juta untuk korban gempa, kata PM Pakistan.

Seorang pria anonim di Amerika Serikat telah menyumbangkan US$30 juta untuk korban gempa bumi di Turki dan Suriah, menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang mencuitkan berita tersebut pada hari Sabtu.

