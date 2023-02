Survei Pusat Studi ASEAN: Indonesia Pilih Tiongkok Dibandingkan AS

Singapura, Beritasatu.com – Tiongkok dipandang sebagai kekuatan ekonomi dan politik paling berpengaruh di Asia Tenggara, dengan mayoritas responden asal Indonesia memilih pengaruh Tiongkok di kawasan regional ini dibandingkan AS.

Laporan survei Negara Asia Tenggara terbaru, yang diterbitkan oleh Pusat Studi ASEAN di Institut ISEAS-Yusof Ishak menemukan bahwa, Tiongkok dipandang sebagai kekuatan ekonomi paling berpengaruh, oleh hampir 60 persen responden.

Tetapi ini jauh lebih rendah dari persentase 76,7 persen pada tahun 2022, dan penurunan tersebut mengikuti pembatasan mobilitas yang ketat di Tiongkok akibat Covid-19.

Tiongkok juga dipandang sebagai kekuatan politik-strategis paling berpengaruh di kawasan (41,5 persen), tetapi persepsi pengaruhnya juga turun dari 54,4 persen tahun lalu.

Meski begitu, pengaruh Tiongkok yang tumbuh "tidak diterima dengan baik oleh kawasan", karena mayoritas dari mereka yang memandang Tiongkok sebagai negara paling berpengaruh di kawasan itu menyatakan keprihatinan tentang pengaruh negara itu yang meluas, kata laporan yang diterbitkan pada 9 Februari.

Tetapi tingkat kewaspadaan telah menurun selama dua tahun terakhir, turun dari 86,5 persen pada 2021 dan 76,4 persen pada 2022 menjadi 68,5 persen.

Survei tersebut menemukan bahwa Brunei (94,4 persen), diikuti oleh Kamboja (47,4 persen) menunjukkan penerimaan terbesar terhadap pengaruh Tiongkok.

Tiongkok sebagai pilihan turun dari 43 persen tahun lalu menjadi 38,9 persen pada 2023, sementara AS mendapatkan lebih banyak dukungan, popularitasnya meningkat dari 57 persen.

Namun tidak demikian di seluruh 10 negara ASEAN, mayoritas responden dari Brunei, Malaysia, dan Indonesia lebih menyukai Tiongkok daripada AS. Negara lain lebih menyukai AS, dengan Filipina dan Vietnam memiliki persentase dukungan tertinggi untuk AS dibandingkan Tiongkok.

Sementara itu, Jepang tetap menjadi kekuatan utama yang paling dipercaya di antara para responden dengan "tingkat kepercayaan" keseluruhan sebesar 54,5 persen. Alasan utama kepercayaan ini adalah bahwa Jepang dipandang sebagai "pemangku kepentingan yang bertanggung jawab yang menghormati dan memperjuangkan hukum internasional".

Namun, orang-orang yang skeptis berpendapat bahwa negara tersebut "dikuasai dengan urusan dalam negeri dan hubungan dengan tetangganya di Asia Timur Laut, sehingga tidak dapat fokus pada masalah global".

Ketika ditanya tentang kekhawatiran utama mereka tentang ASEAN, orang Asia Tenggara tetap paling khawatir tentang blok regional yang "lamban dan tidak efektif".

Sebagian besar (82,6 persen) merasa tidak mampu mengatasi perkembangan politik dan ekonomi, lonjakan "drastis" 12,5 poin persentase dari 70,1 persen pada tahun 2022, kata laporan itu.

Hal ini dirasakan paling kuat oleh responden Vietnam sebesar 93,4 persen, diikuti Singapura sebesar 89,9 persen.

Banyak responden (73 persen) juga khawatir bahwa ASEAN menjadi ajang persaingan kekuatan besar, di mana negara-negara anggotanya dapat menjadi proksi dari kekuatan besar. Sekitar dua pertiga (60,7 persen) mengkhawatirkan perpecahan ASEAN.

Ini mungkin terkait dengan beberapa masalah yang telah menguji persatuan ASEAN, kata laporan itu. Negara-negara ASEAN mengadopsi posisi berbeda dalam invasi Ukraina oleh Rusia pada Februari 2022, sementara tidak ada tanggapan terpadu terhadap krisis Myanmar yang dipicu oleh kudeta 2021.

