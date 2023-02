Jadi Korban Gempa Turki, Christian Atsu Ditemukan Sudah Tewas

Ankara, Beritasatu.com - Jenazah pesepak bola Ghana Christian Atsu ditemukan di bawah reruntuhan gempa Turki pada Sabtu (18/2/2023). Seperti dikutip dari cuitan agen Atsu, Nana Sechere, jasad Atsu ditemukan di bawah puing-puing gempa Turki setelah hampir menghilang selama dua pekan.

“Dengan hati terberat saya harus mengumumkan kepada semua simpatisan bahwa sayangnya tubuh Christian Atsu telah ditemukan pagi ini,” tweet agen Atsu Nana Sechere. "Belasungkawa terdalam saya pergi ke keluarganya dan orang-orang terkasih."

It is with the heaviest of hearts that I have to announce to all well wishers that sadly Christian Atsu’s body was recovered this morning



My deepest condolences go to his family and loved ones. I would like to take this opportunity to thank everyone for their prayers and support