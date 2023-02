Komposer Top Inggris Garap Lagu Penobatan Raja Charles III

London, Beritasatu.com – Komposer top Inggris Andrew Lloyd Webber yang menciptakan musik untuk drama terkenal seperti Cats, The Phantom of the Opera dan Evita, telah menulis lagu untuk penobatan Raja Charles III, dengan mengadaptasi karya musik gereja yang mendorong penyanyi untuk membuat "kegembiraan".

Karya Andrew Lloyd Webber ini adalah salah satu dari belasan karya baru yang dipesan untuk acara akbar penobatan Raja Charles III yang berlangsung pada 6 Mei di Westminster Abbey.

Musiknya juga mencakup kata-kata yang diadaptasi dari Mazmur 98 dan diberi skor khusus untuk paduan suara dan organ biara.

"Saya harap lagu saya ini mencerminkan peristiwa yang menggembirakan ini," kata Andrew Lloyd Webber dalam pernyataan yang disebarkan oleh Istana Buckingham.

Upacara penobatan Raja Charles III diiringi musik lama dan komposisi baru karena istana berupaya memadukan unsur tradisional dan modern yang mencerminkan realitas Inggris modern. Karya-karya baru digubah oleh seniman-seniman yang berasal dari keempat negara konstituen Britania Raya, serta di Persemakmuran dan negara-negara asing yang telah mengirim begitu banyak orang ke pantainya.

Layanan ini akan mencakup karya William Byrd (1543–1623), George Frideric Handel (1685–1759), Edward Elgar (1857–1934), Henry Walford Davies (1869–1941), William Walton (1902–1983), Hubert Parry (1848–1918) dan Ralph Vaughan Williams (1872–1958), yang musiknya telah ditampilkan dalam penobatan sebelumnya, bersama dengan karya dari komposer Welsh kontemporer Karl Jenkins.

Juga akan ada karya baru dari Sarah Class, Nigel Hess, Paul Mealor, Tarik O'Regan, Roxanna Panufnik, Shirley J Thompson, Judith Weir, Roderick Williams dan Debbie Wiseman.

"Keputusan untuk menggabungkan yang lama dan yang baru mencerminkan luasnya budaya zaman di mana kita hidup," kata Andrew Nethsingha, organis dan master paduan suara di Westminster Abbey.

"Penobatan telah dilakukan di Westminster Abbey sejak 1066. Merupakan suatu kehormatan untuk berkolaborasi dengan Yang Mulia dalam memilih musisi yang bagus dan musik komunikatif yang dapat diakses untuk acara yang luar biasa ini," kata Nethsingha.

Secara keseluruhan, enam komisi orkestra, lima komisi paduan suara, dan satu komisi organ, mencakup genre klasik, sakral, film, televisi, dan teater musikal, diciptakan untuk penobatan Raja Charles III.

Program ini juga akan mencakup sentuhan pribadi, termasuk penghargaan musik untuk mendiang ayah Charles, Pangeran Philip, yang terlahir sebagai pangeran Yunani. Raja Charles III meminta musik Ortodoks Yunani, yang akan dibawakan oleh Bizantium Chant Ensemble.

Meskipun spesifik pada beberapa materi dirahasiakan, satu himne pasti akan menjadi bagian dari layanan: "Zadok the Priest" karya Handel.

Himne, dengan paduan suara yang kuat dari God Save the King, telah dimainkan di setiap penobatan sejak ditugaskan untuk penobatan Raja George II pada tahun 1727.

