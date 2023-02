Setahun Invasi Rusia, Zelensky: 2023 Bakal Jadi Kemenangan

Paris, Beritasatu.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berjanji untuk meraih kemenangan serta mengusir tentara Rusia pada tahun 2023 ini. Hal tersebut ditandaskan Zelensky saat ketika dia dan masyarakat Ukraina pada hari Jumat (24/2/2023) menandai peringatan tahun pertama invasi Rusia yang mengubah drastis kehidupan mereka.

Saat fajar menyingsing pada hari peringatan tersebut, presiden Ukraina mencuitkan bahwa warga Ukraina telah membuktikan diri mereka "tak terkalahkan" dalam apa yang disebutnya "tahun kesakitan, kesedihan, keyakinan, dan persatuan".

Zelensky menegaskan bahwa serangan Rusia pada 24 Februari 2022 adalah momen ketika “jutaan dari kita membuat pilihan.” Warga Ukraina memilih bukan bendera putih tanda menyerah “tetapi bendera biru dan kuning. Bukan melarikan diri, tapi menghadapi. Melawan & berjuang,” kata cuit Zelensky.

“Kami tahu bahwa 2023 akan menjadi tahun kemenangan kami!” tandasnya.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI