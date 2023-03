Kamboja Klaim Penularan Kasus Flu Burung Bukan dari Manusia

Phnom Penh, Beritasatu.com – Kamboja mengklaim kasus flu burung yang baru-baru ini ditemuka di sebuah keluarga di negara itu, di mana salah satunya berakibat fatal, penularannya bukan disebarkan dari manusia ke manusia.

Hal itu diungkap seorang pejabat terkait penularan flu burung di Kamboja untuk menghilangkan ketakutan dan krisis kesehatan di masyarakat.

Seorang gadis Kamboja berusia 11 tahun dari sebuah desa di provinsi tenggara Prey Veng meninggal pada 22 Februari lalu di sebuah rumah sakit di ibu kota, Phnom Penh, tak lama setelah tes memastikan bahwa dia menderita flu burung Tipe A H5N1.

Ayahnya dites positif terkena virus sehari setelah kematiannya, tetapi tidak menunjukkan gejala yang fatal dan diperbolehkan keluar dari rumah sakit Prey Veng tempat dia diisolasi, pada Selasa, kata kementerian kesehatan.

Dia dipulangkan setelah tiga tes negatif.

Keduanya adalah satu-satunya penduduk desa di antara lebih dari puluhan orang yang diuji yang ditemukan membawa virus, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Kasus flu burung, biasanya menyebar di antara unggas tetapi terkadang dapat menyebar dari unggas ke manusia. Deteksi infeksi baru-baru ini pada berbagai mamalia telah menimbulkan kekhawatiran di antara para ahli bahwa virus dapat berevolusi untuk menyebar lebih mudah di antara manusia, dan berpotensi memicu pandemi.

Kementerian kesehatan mengatakan penyelidikan menentukan bahwa ayah dan anak perempuan itu "terinfeksi dari unggas di desa mereka, dan tidak ada indikasi atau bukti bahwa ada infeksi dari ayah ke anak perempuan".

Kesimpulan bahwa mereka terinfeksi langsung oleh burung dicapai oleh para ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, serta rekan-rekan Kamboja mereka, kata juru bicara kementerian kesehatan Ly Sovann kepada The Associated Press.

Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Selasa (28/2/2023) di situs web jurnal ilmiah Nature, seorang ahli virologi yang berbasis di Kamboja mengatakan, gadis yang meninggal itu telah terinfeksi dengan jenis virus flu burung yang berbeda dari yang telah menyebar ke seluruh dunia.

Erik Karlsson dari Institut Pasteur Kamboja di Phnom Penh adalah bagian dari tim yang menguji sampel virus dari gadis itu dan dikutip mengatakan bahwa itu milik kelompok virus yang telah ditemukan pada ayam dan bebek di wilayah tersebut setidaknya selama satu dekade .

Dia adalah orang pertama di Kamboja sejak 2014 yang diketahui terdeteksi mengidap H5N1.

Dia mengatakan tidak jelas mengapa gadis itu tertular virus setelah sekian lama tanpa kasus, tetapi menyarankan itu mungkin terkait dengan “banyak perubahan global dalam praktik pertanian karena pandemi Covid-19 yang dapat terjadi. menciptakan kondisi untuk limpahan”.

“Kita tahu, di Kamboja, pandemi meningkatkan jumlah peternakan unggas di halaman belakang. Banyak orang, misalnya pemandu wisata, tidak bisa bekerja dan harus menambah penghasilan dan sumber makanan untuk keluarga mereka,” katanya seperti dikutip.

“Di seluruh dunia, orang masih berjuang, yang mengakibatkan perubahan dalam praktik pertanian yang dapat meningkatkan risiko limpahan. Dan perubahan kesehatan masyarakat, misalnya kekurangan gizi atau kelebihan berat badan, dapat membuat orang lebih rentan terinfeksi.”

