Rusia Rekrut Tentara Bayaran Berbasis Atlet MMA untuk Perangi Ukraina

Moscow, Beritasatu.com - Rusia dikabarkan merekrut atlet bela diri campuran alias mixed martial arts (MMA) menjadi tentara bayaran untuk memerangi Ukraina. Tentara bayaran tersebut berasal dari negara-negara sekutu Negeri Beruang Merah itu.

Rusia dan sekutunya dikenal banyak menghasilkan atlet yang bertarung di MMA, UFC atau olahraga sejenis. Kini Rusia memiliki ide untuk menjadikan mereka sebagai tentara bayaran untuk berperang di berbagai negara termasuk melawan Ukraina.

Menurut Institute for the Study of War (ISW), para atlet bela diri campuran inilah yang menjadi target baru perekrutan Grup Wagner, kelompok militer yang mendukung upaya perang Rusia dengan mengerahkan tentara bayaran di tempat-tempat. Para tentara bayaran ini ditugaskan untuk berparang di Afrika Tengah, Suriah, dan sekarang, sebagian besar khususnya, selama perang di Ukraina.

Siapakah Grup Wagner?

Sebelumnya, Grup Wagner menjadi berita utama karena mereka yang bermasalah dengan hukum di Rusia. Mereka sudah merekrut sekitar 50.000 orang yang dijanjikan pengampunan dengan imbalan enam bulan dinas militer.

Namun, basis rekrutmen ini ditutup awal tahun ini.

Salah satu pimpinan Wagner Yevgeny Prigozhin, menyindir bahwa basis rekrutmen dari orang hukuman itu ditutup karena adanya veto, yang menunjukkan persaingan di dalam negara Rusia atas pelaksanaan perang dan kekuasaan yang dimiliki oleh tentara reguler dan Grup Wagner.

Sumber-sumber yang khusus memantau kampanye militer juga berbicara tentang tingginya tingkat korban dalam pasukan Wagner, yang akan memaksa penambahan pasukan dalam jumlah yang tinggi.

Pusat Perekrutan Baru

Menurut laporan ISW ​​dengan mengacu pada media Rusia, Grup Wagner telah membuka setidaknya tiga pusat perekrutan baru di klub olahraga Rusia, dalam langkah yang diumumkan oleh Prigozhin sendiri.

Bendera perekrutan baru Wagner akan ditempatkan di fasilitas olahraga Dynamo Samara, Klub Antares di Rostov, dan markas besar Federasi Tinju Rusia di Tjumen (Siberia Barat).

Media Rusia juga melaporkan bahwa grup Wagner sendiri dikabarkan membuka klub bernama Wagnernyok di St Petersburg.

Media mengungkapkan upaya Wagner ditujukan terutama untuk praktisi seni bela diri campuran.

Beberapa minggu yang lalu, petarung MMA Hayk Gasparyan, yang sekarang menjadi tentara bayaran Grup Wagner, secara pribadi mendapat penghargaan dari Presiden Rusia Vladimir Putin dengan Order of Valor atas pengabdiannya dalam perang di Ukraina.

Gasparyan, bagaimanapun, direkrut ke dalam kontingen narapidana, karena dia dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara karena perampokan bersenjata. "Saya sudah melayani Rusia," kata Gasparyan kepada Putin ketika dia diberikan medali.

