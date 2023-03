Jadi Keketuaan ASCN 2023, Indonesia Soroti Inovasi Pengembangan Smart City

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam keketuaan ASEAN Smart Cities Network (ASCN) 2023, Indonesia menyoroti pentingnya inovasi dan industri dalam pengembangan tata kelola kota cerdas.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, selaku National Representative Indonesia dan Chairman ASCN 2023 mengatakan dua hal tersebut sejalan dengan momentum implementasi PP Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan serta berbagai praktik baik di daerah yang dapat direplikasi tidak hanya secara nasional namun juga dalam lingkup internasional.

"Pengembangan smart city saat ini menghadapi tantangan di tengah peluang kebutuhan kota dan masyarakat untuk daya saing ekonomi yang kompetitif, dan lingkungan yang berkelanjutan, maka dari itu diperlukan inovasi dan industri yang dapat menjadi stimulus dan referensi dalam melakukan penyelenggaraan pelayanan perkotaan yang inovatif, efektif dan efisien sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara, kawasan dan dunia," ucap Safrizal saat membuka diskusi virtual di Jakarta, Selasa (7/3/2023).

Forum diskusi ini juga menyoroti beberapa hal strategis dalam skema kota cerdas seperti safety and security, built infrastructure, quality environment, civic and social, and health and well-being.

Kegiatan ini melibatkan 10 national representative dari 10 negara anggota ASEAN dan 26 Chief Smart City Officers (CSCO) di ASEAN, dihadiri juga oleh observer dari berbagai sektor swasta sehingga langsung membuka peluang-peluang investasi serta mensukseskan keketuaan Indonesia di tahun 2023.

Secara substantif seri diskusi I ini secara virtual dihadiri Director Connectivity Division ASEAN Secretariat, dan dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi panel oleh Plt kepala Diskominfo DKI Jakarta, kepala Diskominfo Kabupaten Banyuwangi, Ministry of Transport and Infocommunications Brunei Darussalam, dan Executive Director Centre for Liveable Cities Ministry of National Development Singapore.

Safrizal menjelaskan putaran diskusi seri I ini akan terus berlanjut dalam beberapa putaran diskusi lanjutan seri II: safety and security pada akhir April mendatang hingga nanti puncaknya pada bulan Oktober 2023 akan diselenggarakan annual meeting ASCN 2023 di Bali yang nantinya turut mengiringi pelaksanaan ASEAN Summit 2023.

