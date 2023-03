Korupsi Pejabat Ini Juga Terbongkar Akibat Polah Istri dan Anak

Jakarta, Beritasatu.com - Hati-hati dengan sumber kekayaan Anda. Jika tidak bersih, maka berpotensi terbongkar lewat berbagai cara. Mirip seperti Rafael Alun Trisambodo, eks pejabat pajak yang kekayaannya terbongkar akibat polah penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandy terhadap anak di bawah umur David Ozora.

Ada juga pejabat yang terbongkar sumber keuangannya akibat polah anak dan istri hingga akhirnya dipecat hingga dipenjara. Siapakah dia?

Namanya adalah Yan Chunfeng yang memiliki jabatan mentereng sebagai wakil sekretaris Komite Kota Guang’an dari Partai Komunis Tiongkok di Provinsi Sinchuan. Dia kemudian dipecat dan dipenjara setelah adanya berita viral akibat polah anak dan istrinya.

Dikutip dari Chinadaily, peristiwa bermula pada 10 Mei 2018, anak Yan memukul teman kelasnya yang sama-sama duduk di taman kanak-kanak (TK). Kemudian, guru TK menegurnya. Namun, sang ibu, Li Xiangyang, tidak terima. Dia menuntut sang guru meminta maaf di hadapan semua guru, wali murid, dan anak-anak TK.

Bahkan, di tengah amarahnya, Li mengancam guru tersebut akan dipecat karena ayah dari anak tersebut adalah seorang pejabat tinggi apabila tidak mau meminta maaf secara terbuka.

Peristiwa tersebut terekam kamera hingga tersebar luas di dunia maya. Netizen yang geram pun mencari tahu siapa suami Li yang disebut memiliki jabatan prestisius. Dalam pencarian tersebut muncullah nama Yan Chunfeng.

Namun, ada yang aneh. Menurut data, Li Xiangyang menikah dengan Yan Chunfeng pada 2011 dan kemudian bercerai pada Desember 2013. Lalu, bagaimana mungkin seseorang yang sudah bercerai sejak 2013, tetapi memiliki anak berusia 5 tahun pada 2018?

Pertanyaan ini pun berkutat di kepala netizen, sehingga 8 hari setelah peristiwa tersebut, Yan diperiksa CCDI (The Central Commission for Dicipline Inspection), sebuah lembaga penegak disiplin Partai Komunis Tiongkok. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Yan dan istrinya, Li, melakukan perceraian palsu, agar negara tidak dapat melacak kekayaan hasil korupsi yang disembunyikan atas nama Li. Pasalnya, sejak 2011 pada era Presiden Hu Jintao, Tiongkok serius memerangi korupsi dengan merevisi UU Antikorupsi yang sudah ada sejak 1995 dan 2006, dengan menambahkan pasal yang mewajibkan pejabat negara melaporkan harta kekayaan, dari gaji hingga kekayaan keluarga yang dimiliki anak, istri/suami. Tak hanya itu, pejabat negara juga wajib melaporkan anggota keluarga yang tinggal di luar negeri.

Inilah yang diduga penyebab Yan "menceraikan" istrinya, Li, agar dapat menyembunyikan harta hasil korupsi, karena negara tidak wajib menerima laporan harta kekayaan mantan istri.

Temuan tersebut kemudian membuat Yan Chungfeng dipecat dan dikeluarkan dari Partai Komunis Tiongkok atas tuduhan korupsi dan kasusnya diusut Kejaksaan.

Pada 11 April 2019, jaksa mengungkapkan temuan bahwa Yan menerima suap dalam rentang waktu 2001-2008 dari berbagai jabatan yang disandangnya di Yibin, Chengdu, dan Guang’an. Diduga, dia telah menerima 5,7 juta yuan atau setara US$ 850.000 saat itu. Dengan nilai tukar Rp 14.000 per dolar AS, Yan telah menerima suap sekitar Rp 11,9 miliar. Dia pun kemudian dijatuhi hukuman 10 tahun penjara.

