Libur Nasional di Malaysia Rayakan Kemenangan Michelle Yeoh di Oscar Ternyata Hoax

Kuala Lumpur, Beritasatu.com – Pemerintah Malaysia membantah bakal ada libur nasional pada Rabu (15/3/2023) besok untuk merayakan kemenangan aktris negara itu Michelle Yeoh di ajang Oscar 2023.

Klarifikasi dari pejabat pemerintah ini muncul setelah beredar artikel berita yang dimanipulasi di online.

Artikel hoax tersebut menyalahgunakan identitas media berita Malaysia The Star, menunjukkan Michelle Yeoh memberikan pidato penerimaannya setelah dia dinobatkan sebagai pemenang Academy Award untuk Aktris Terbaik.

Artikel berita palsu itu juga berjudul: "PM Anwar menyatakan hari libur umum pada hari Rabu: 'Ini adalah kebanggaan suatu bangsa!'"

"Informasi yang dibagikan melalui tangkapan layar berita yang menjadi viral di media sosial adalah salah," kata Departemen Perdana Menteri pada Senin malam.

Kantor itu juga mendesak anggota masyarakat untuk tidak menyebarkan atau berbagi informasi palsu atau belum dikonfirmasi.

Star Media Group, yang memiliki portal online The Star, juga memberi tahu publik tentang artikel palsu tersebut pada Senin malam.

"Telah menjadi perhatian perusahaan bahwa sebuah gambar, yang dimanipulasi yang menyalahgunakan identitas The Star, beredar di media sosial," katanya.

Perusahaan media ini menambahkan bahwa artikel tersebut adalah representasi yang salah dari liputan berita aktual The Star.

"Pemeriksaan di bagian Gaya Hidup portal The Star, yang menampung kategori Hiburan, mengonfirmasi bahwa tidak ada artikel semacam itu yang dimuat di tengah banyaknya berita tentang kemenangan bersejarah Aktris Terbaik Michelle Yeoh di Oscar 2023," kata perusahaan itu.

Michelle Yeoh pada hari Senin dinobatkan sebagai Aktris Terbaik di Oscar 2023 ajang Academy Awards ke-95 dari perannya sebagai Evelyn Wang dalam film komedi sci-fi Everything Everywhere All at Once.

Wania berusia 60 tahun ini adalah aktris Malaysia dan aktris Asia pertama yang memenangkan penghargaan tersebut dalam 95 tahun sejak Academy Awards diselenggarakan.

Michelle Yeoh yang lahir di Ipoh, Malaysia ini menyisihkan sesama nominasi Cate Blanchett (Tar), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie) dan Michelle Williams (The Fabelmans).

Dalam sebuah posting Facebook, Anwar memberi selamat kepada aktris tersebut dan memberikan penghormatan atas kariernya ini.

“Ia menciptakan sejarah, tak hanya menjadi artis Malaysia pertama tetapi juga aktris Asia pertama yang menang dalam kategori ini, kami sangat bangga atas pencapaiannya, menambah daftar panjang kesuksesan. Ditambah dengan pencapaian terbaru ini, karier Michell patut dicontoh di bidang ini tentu akan terus menjadi sumber inspirasi dan motivasi besar bagi para aktor dan aktris lokal kita dan memberikan dorongan yang lebih besar lagi bagi pertumbuhan industri lokal kita,” tulisnya.

