Teken MoU Teknologi, Indonesia Akan Kirim Pekerja Muda Profesional ke Singapura

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia dan Singapura akan menggencarkan pertukaran pelajar dan pekerja profesional untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia terutama di bidang teknologi dan informasi.

Kerja sama tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Indonesia dan Singapura yang ditandatangani Presiden Joko Widodo di Leaders' Retreat yang digelar di Singapura pada Kamis (16/3/2023).

Bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Jokowi menyebut kerja sama di bidang teknologi dan informasi antara Indonesia dan Singapura akan terus didorong melalui program pertukaran pelajar dan pekerja serta dengan dibukanya Apple Academy dan IBM Academy di Batam.

Langkah tersebut tertuang dalam MoU Kolaborasi Pengetahuan, Pembangunan Kapasitas, dan Riset yang ditandatangani oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Menteri Pembangunan Nasional Singapura Desmond Lee serta MoU Ahli Teknologi Progranyang diteken oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Industri Singapura Gan Kim Yong.

"Kerja sama di bidang digital termasuk investasi dan data centre, dan kerja sama pengembangan sdm di bidang teknologi informasi dan saat ini terdapat Apple Academy dan IBM Academy di Batam," ungkap Jokowi dalam pernyataan pers bersama di Prime Ministers Office di Singapura pada Kamis siang (16/3/2023).

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berharap kerja sama di bidang teknologi ini dapat membawa manfaat bagi kedua negara. Salah satunya dengan berbagi pengalaman di bidang industri teknologi.

"Kami menandatangani MoU Ahli Teknologi program yang membantu profesional muda di bidang teknologi dari Singapura dan Indonesia untuk melakukan pertukaran pekerja dan mendapatkan pengalaman dari industri teknologi satu sama lain," jelas Perdana Menteri Lee dalam kesempatan yang sama.

Selain kerja sama di bidang teknologi dan informasi, Leaders' Retreat menghasilkan beberapa kesepakatan di berbagai bidang. Jokowi menyebut terdapat 20 letter of intent dari perusahaan swasta yang menyatakan minat untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), 9 MoU antar bisnis atau business to business (B2B) di bidang perawatan kesehatan dan 7 MoU antar pemerintahan atau government to government (G2G) di bidang energi, kesehatan, dan digital.

