Bertemu PM Lee, Jokowi Bangga Indonesia Pasok Ayam ke Singapura

Singapura, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap sejumlah produk hasil ternak Indonesia telah diekspor untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan di Singapura. Jokowi juga menyebut volume perdagangan bilateral antara Indonesia dan Singapura tercatat naik sebesar 25%.

Di bidang perdagangan, Jokowi mengungkap Indonesia sudah mulai memasok ayam untuk kebutuhan pangan di Singapura. Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam pertemuan Leaders' Retreat bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pada Kamis (16/3/2023).

Advertisement

"Bidang perdagangan, mulai masuknya produk peternakan indonesia memasok kebutuhan ayam di singapura," ungkap Jokowi dalam pernyataan pers bersama di Prime Minister's Office di Singapura pada Kamis siang (16/3/2023).

BACA JUGA

PM Lee: Singapura Dukung Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023

Jokowi juga menjelaskan volume perdagangan Indonesia-Singapura naik sebesar 25% dan jumlah investasi Singapura ke Indonesia meningkat lebih dari 40%. Hasil kerja sama ini merupakan kemajuan setelah Leaders' Retreat tahun lalu yang digelar di Bintan, Indonesia pada tahun 2022.

"Banyak kemajuan semenjak pertemuan kita di Bintan di tahun 2022, investasi singapura ke indonesia meningkat lebih dari 40%, dan volume perdagangan naik 25%," tambah Jokowi.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga mengungkapkan Indonesia dan Singapura telah menandatangani kesepakatan di bidang energi terbarukan untuk memfasilitasi perdagangan listrik lintas negara. Kerja sama tersebut tidak hanya memberikan manfaat untuk kedua negara, namun juga mendukung inisiatif regional ASEAN Power Grid atau kerjasama interkoneksi listrik antar negara anggota ASEAN.

"Kami menandatangani MoU energi terbarukan hari ini yang akan mendukung kesepakatan komersil di bawah pengembangan energi transmisi, infrastruktur, dan perdagangan listrik lintas negara," jelas Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam kesempatan yang sama.

BACA JUGA

Teken MoU Teknologi, Indonesia Akan Kirim Pekerja Muda Profesional ke Singapura

Sementara di bidang keuangan, Indonesia dan Singapura juga memperpanjang kesepakatan antara bank sentral kedua negara untuk tahun keempat berturut-turut. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu kedua negara untuk menjaga stabilitas moneter.

Jokowi mengungkapkan Leaders' Retreat juga menghasilkan beberapa kesepakatan di berbagai bidang. Jokowi menyebut terdapat 20 letter of intent dari perusahaan swasta yang menyatakan minat untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), 9 MoU antar bisnis atau business to business (B2B) di bidang perawatan kesehatan dan 7 MoU antar pemerintahan atau government to government (G2G) di bidang energi, kesehatan, dan digital.

Saksikan live streaming program-program BTV di sini