Ilmuwan Temukan Petunjuk Baru Asal-usul Covid-19

Jenewa, Beritasatu.com – Ilmuwan menyatakan, ada petunjuk baru dalam pencarian asal-usul Covid-19. Hasil analisis baru materi genetik yang dikumpulkan dari Januari hingga Maret 2020 di pasar makanan laut Huanan di Wuhan, Tiongkok, telah menemukan DNA hewan dalam sampel diketahui positif SARS-CoV-2, virus corona penyebab Covid-19.

Sejumlah besar dari DNA itu tampaknya milik hewan yang dikenal sebagai rakun, yang diketahui diperdagangkan di pasar, menurut pejabat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) saat membahas bukti baru dalam jumpa pers pada hari Jumat (17/3/2023).

Kaitannya dengan rakun terungkap setelah para peneliti Tiongkok berbagi urutan genetik yang diambil dari spesimen swab yang dikumpulkan di pasar pada awal pandemi. Urutan diunggah pada akhir Januari 2023, ke situs berbagi data GISAID, tetapi baru-baru ini telah dihapus.

Tim peneliti internasional memberi perhatian pada hal ini dan melakukan studi lebih lanjut, kata pejabat WHO, Jumat.

Temuan baru, yang belum dipublikasikan ini, tidak menyelesaikan pertanyaan tentang bagaimana pandemi dimulai.

Karena hasil ini belum membuktikan bahwa rakun terinfeksi SARS-CoV-2, adalah hewan yang pertama kali menginfeksi manusia.

Namun karena virus tidak bertahan lama di lingkungan di luar inangnya, menurut ilmuwa bisa saja rakun menjadi pembawa (virus).

Analisis tersebut dipimpin oleh Kristian Andersen ahli imunologi dan mikrobiologi di Scripps Research, Edward Holmes ahli virologi di University of Sydney, dan Michael Worobey ahli biologi evolusi di University of Arizona. Ketiga ilmuwan ini, yang telah menggali asal-usul pandemi, diwawancarai oleh wartawan majalah The Atlantic.

CNN telah menghubungi Andersen, Holmes, dan Worobey untuk memberikan komentar.

Petunjuk baru ini muncul ketika Partai Republik di Kongres telah membuka penyelidikan tentang asal-usul Covid-19. Studi sebelumnya memberikan bukti bahwa virus tersebut kemungkinan muncul secara alami di pasar, tetapi tidak dapat menunjukkan asal spesifiknya.

Beberapa lembaga AS, termasuk Departemen Energi AS baru-baru ini mengatakan, pandemi kemungkinan besar disebabkan oleh kebocoran laboratorium di Wuhan.

Dalam jumpa pers pada hari Jumat, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan organisasi tersebut pertama kali mengetahui petunjuk ini pada hari Minggu lalu.

“Segera setelah kami mengetahui data ini, kami menghubungi CDC Tiongkok dan mendesak mereka untuk membagikannya dengan WHO dan komunitas ilmiah internasional agar dapat dianalisis,” kata Tedros.

WHO juga membentuk Kelompok Penasihat Ilmiah untuk Asal Usul Patogen Baru, yang dikenal sebagai SAGO, yang telah menyelidiki akar pandemi, untuk membahas data tersebut pada hari Selasa. Kelompok tersebut mendengar dari para ilmuwan Tiongkok yang awalnya mempelajari pengurutan, serta kelompok ilmuwan internasional yang melihat secara segar pada mereka.

Pakar WHO mengatakan, data temuan tersebut tidak konklusif. Mereka masih belum bisa mengatakan apakah virus itu bocor dari laboratorium, atau apakah itu menyebar secara alami dari hewan ke manusia.

“Data ini tidak memberikan jawaban pasti untuk pertanyaan tentang bagaimana pandemi dimulai, tetapi setiap data penting untuk mendekatkan kita ke jawaban itu,” kata Tedros.

Apa yang dibuktikan oleh pengurutan genetik tersebut, kata pejabat WHO, adalah bahwa Tiongkok memiliki lebih banyak data yang mungkin terkait dengan asal-usul Covid-19 yang belum dibagikan ke seluruh dunia.

“Data ini bisa saja, dan seharusnya, dibagikan tiga tahun lalu,” kata Tedros. “Kami terus meminta Tiongkok untuk transparan dalam berbagi data dan melakukan penyelidikan yang diperlukan serta membagikan hasil. Memahami bagaimana pandemi dimulai tetap menjadi keharusan moral dan ilmiah.”





# Asal-usul Covid-19

# Pandemi Covid-19

# Petunjuk Baru

# Tiongkok

Bagikan