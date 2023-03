Sejumlah LSM Dorong Pelembagaan Perdamaian Lewat DPCW

Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional mendorong diwujudkannya pelembagaan perdamaian lewat Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang atau Declaration of Peace and Cessation of War (DPCW).

Lembaga-lembaga tersebut adalah Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), International Women's Peace Group (IWPG), dan International Peace Youth Group (IPYG).

Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin (20/3/2023), sejumlah lembaga internasional itu menggelar acara peringatan ke-7 DPCW. Peringatan tersebut digelar di Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (14/3/2023).

Acara tersebut dihadiri antara lain oleh Ketua HWPL Man Hee Lee dan Ketua IWPG Hyun Sook Yoon. Mereka mengajak masyarakat dunia untuk membahas cara melembagakan perdamaian lewat tema “Perdamaian Institusional: Memperkuat Komunikasi untuk Membangun Kepercayaan”.

“IWPG telah bekerja dengan para perempuan selama 10 tahun terakhir untuk mencapai penghentian perang dan realisasi perdamaian dunia,” kata Ketua IWPG Hyun Sook Yoon.

Dikatakan, Deklarasi Perdamaian dan Penghentian Perang merupakan jawaban yang pasti dan jelas terkait upaya untuk mewujudkan perdamaian dunia. Hyun Sook Yoon mengatakan, beberapa waktu lalu dia datang ke New York, Amerika Serikat (AS), untuk berpartisipasi dalam pertemuan ke-67 Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/ CSW) yang diselenggarakan oleh PBB.

“Ada hasil yang sangat istimewa dalam acara itu terkait dengan upaya perwujudan perdamaian. Selain itu, ada juga pertemuan dengan dua negara Afrika,” ujarnya.

Dikatakan, dalam acara itu, termasuk pertemuan dengan dua negara Afrika, dirinya memperkenalkan tentangn DPCW dan pendidikan perdamaian yang dilakukan IWPG.

“Selain itu, peserta dari negara-negara yang sedang berperang meminta kerja sama dengan IWPG dan mendukung DPCW. Mereka mengatakan sangat ingin berpartisipasi dalam kegiatan perdamaian,” ujar Hyun Sook Yoon.

Pada kesempatan itu, dia juga mendesak komunitas internasional untuk menciptakan dunia yang dipersatukan oleh kebebasan, kesetaraan, cinta, dan perdamaian. Dunia yang ada saat ini bukan dunia yang mengerang karena perang, konflik, diskriminasi, dan kekerasan.

