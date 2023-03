Pekan Kesetaran Gender, Taiwan Promosikan Pemberdayaan Perempuan

New York, Beritasatu.com – Pemerintah Taiwan menggelar acara Pekan Kesetaraan Gender 2023 di New York, Amerika Serikat. Acara yang bertepatan dengan momen tahunan oleh The Commission on the Status of Women (CSW) digelar sebagai bukti komitmen Taiwan ikut mempromosikan pemberdayaan perempuan.

CSW atau Komisi Status Perempuan adalah badan antarpemerintah utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pertemuan tahunan CSW telah diadakan di markas besar PBB di New York sejak 1987.

“Sesi ke-67 CSW (CSW67) diadakan secara langsung tahun ini dari 6 hingga 17 Maret. Tema yang diprioritaskan adalah ‘Inovasi dan Perubahan Teknologi, Serta Pendidikan Di Era Digital Untuk Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Semua Perempuan dan Anak Perempuan’,” demikian siaran pers Kantor Perwakilan Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) yang diterima Selasa (21/3/2023).

Disebutkan, selama CSW67, lembaga swadaya masyarakat Taiwan mempromosikan prakarsa kesetaraan gender. Mereka juga meningkatkan kesadaran tentang pencapaian kesetaraan gender Taiwan.

Bersamaan dengan CSW67, Kementerian Luar Negeri dan Yayasan Promosi dan Pengembangan Hak Perempuan secara bersama-sama mengadakan beberapa acara untuk merayakan Pekan Kesetaraan Gender Taiwan.

Taiwan Night

Acara Taiwan Night diadakan di Taipei Economic and Cultural Office (TECO) di New York pada 7 Maret pukul 19.00 waktu setempat atau 8 Maret WIB. Peserta acara tersebut antara lain tamu kehormatan dari sahabat aliansi diplomatik Taiwan, perantauan (diaspora) Taiwan, LSM, dan delegasi CSW67 Taiwan.

