Juri Gagal Bersidang, Keputusan Dakwaan ke Donald Trump Mundur

New York, Beritasatu.com - Drama seputar kemungkinan dakwaan terhadap Donald Trump atas uang tutup mulut yang dibayarkan kepada seorang bintang porno pada Rabu (22/3/2023) mundur, setelah dewan juri New York gagal bersidang. Kejaksaan di Manhatan, New York telah mendorong kembali keputusan, yang berpotensi diputuskan pada minggu depan .

Spekulasi bahwa dakwaan pidana terhadap seorang mantan presiden AS mungkin akan segera terjadi, dan berkembang sejak Donald Trump mengumumkan, kalau dia punya firasat akan ditangkap .

Tetapi sesi pertemuan dewan juri hari Rabu dibatalkan, kata pejabat penegak hukum yang tidak disebutkan namanya kepada media AS, tanpa memberikan alasan. The New York Times melaporkan bahwa interupsi seperti itu bukanlah hal yang aneh.

Dengan barikade di luar Trump Tower dan polisi siaga tinggi, kota New York dalam kondisi panas menunggu dakwaan ini.

Panel juri biasanya bertemu pada hari Kamis, tetapi media Insider menyampaikan berita tentang pembatalan pertemuan, mengutip satu sumber yang mengatakan mungkin tidak akan berkumpul minggu ini, yang berarti keputusan paling awal mungkin dilakukan pada Senin mendatang.

Jika jadi juri memutuskan dakwaan, Donald Trump (76) akan menjadi mantan atau presiden pertama AS yang pernah didakwa melakukan kejahatan.

Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akan mengguncang kampanye pemilu 2024, di mana Donald Trump telah mengumumkan pencalonan dirinya untuk mendapatkan kembali maju di pilpres AS.

Penangkapan atas Donald Trump, bisa membuatnya berada dalam posisi tangan diborgol, dan diambil sidik jarinya.

The Times telah melaporkan bahwa Donald Trump menyukai gagasan diarak di depan kamera oleh penegak hukum yang bisa menjadi publisitas untuknya dan menaikkan simpati pendukungnya.

Namun Jaksa New Yorj Alvin Bragg kemungkinan besar ingin menghindari tontonan apa pun yang dapat mengguncang basis Donald Trump.

Bragg membentuk dewan juri, dari warga yang bertugas memutuskan apakah ada kasus yang harus diselesaikan, menyusul penyelidikannya terhadap $130.000 yang dibayarkan kepada aktris bintang film dewasa Stormy Daniels pada tahun 2016.

Dewan juri bakal bekerja secara tertutup untuk mencegah kesaksian palsu atau perusakan saksi sebelum persidangan, sehingga hampir tidak mungkin untuk bisa mengikuti proses mereka.

Seorang juru bicara Bragg mengatakan, bahwa dia tidak dapat berkomentar "tentang masalah dewan juri".

Bahkan setelah panel mengambil keputusan, tidak jelas kapan Bragg akan mengumumkan dakwaan apa pun.

Pakar hukum telah menyarankan bahwa perlu beberapa waktu lalu agar Donald Trump diadili di hadapan hakim Pengadilan Kriminal Manhattan.

Pembayaran atau uang tutup mulut kepada Daniels terjadi sebelum pemilihan presiden 2016, diduga untuk menghentikannya mengumumkan tentang hubungan yang katanya dia miliki dengan Donald Trump bertahun-tahun sebelumnya.

Donald Trump menyangkal perselingkuhan itu.

Ia juga menyerukan kepada pendukungnya untuk melakukan demosntrasi jika dia didakwa, yang memicu kekhawatiran akan kerusuhan pada 6 Januari 2021 di Capitol AS.

Polisi New York telah mendirikan barikade di luar gedung pengadilan dan Trump Tower.

Trump menghadapi beberapa penyelidikan kriminal di tingkat negara bagian dan federal atas kemungkinan kesalahan yang mengancam langkah barunya di Gedung Putih, jauh lebih serius daripada kasus Manhattan.

Itu termasuk upayanya untuk membatalkan kekalahan pemilu 2020 di negara bagian Georgia, penanganan dokumen rahasia, dan kemungkinan keterlibatannya dalam kerusuhan 6 Januari.

Beberapa pengamat percaya dakwaan itu menjadi pertanda buruk bagi peluang Donald Trump pada 2024, sementara yang lain mengatakan itu dapat meningkatkan dukungannya.

