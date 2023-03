Elon Musk Hanya Hargai Twitter Jauh di Bawah Harga Saat Dibeli

New York, Beritasatu.com - Elon Musk telah menetapkan nilai Twitter saat ini sebesar US$ 20 miliar kurang setengahnya dari US$ 44 miliar yang dia bayarkan untuk membeli platform media sosial itu lima bulan lalu, menurut email internal yang dilihat oleh media berita Amerika.

Email ke karyawan berurusan dengan program kompensasi saham baru di perusahaan yang berbasis di San Francisco dan atribusi kepada karyawan saham di X Holdings, perusahaan payung Twitter sejak Elon Musk membelinya pada akhir Oktober.

Nilai platform tersebut sebesar US$ 20 miliar, sedikit lebih tinggi dari Snap (US$ 18,2 miliar), perusahaan induk Snapchat, atau jejaring sosial dan situs web kreatif Pinterest (US$18,7 miliar), keduanya, tidak seperti Twitter yang diperdagangkan secara publik.

Di email internal, Elon Musk menjelaskan kontraksi dalam nilai Twitter. Dia mengatakan platform tersebut menghadapi kesulitan keuangan yang sangat parah sehingga pada satu titik berada di ambang kebangkrutan.

"Twitter cenderung merugi -US$ 3 miliar/tahun," kata Musk dalam pesan yang diposting pada hari Sabtu di platform tersebut.

Dia mengutip penurunan pendapatan sebesar US$ 1,5 miliar per tahun dan beban pembayaran utang dengan jumlah yang sama, yang menyisakan "uang hanya untuk 4 bulan".

Elon Musk, pemegang saham mayoritas Twitter, hanya menambahkan: "Situasi yang sangat mengerikan."

Tetapi dia kemudian mengatakan bahwa pengiklan, yang sebelumnya banyak meninggalkan platform itu setelah dibelinya, sekarang mulai kembali, "Sepertinya kita akan mencapai titik impas" pada kuartal kedua tahun ini.

Sejak mengambil kendali pimpinan, Elon Musk telah memangkas jumlah pegawai secara tajam, dari 7.500 menjadi kurang dari 2.000 karyawan.

Dia mengatakan dalam email bahwa dia melihat "jalur yang jelas tapi sulit" untuk valuasi US$ 250 miliar, tanpa mengatakan berapa lama waktu yang dibutuhkan.

Elon Musk, yang juga kepala eksekutif Tesla Inc. dan grup kedirgantaraan SpaceX, mengatakan bahwa Twitter akan mengizinkan karyawan jejaring sosial ini untuk menguangkan saham setiap enam bulan.

