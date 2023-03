Rusia Coba Rekrut Pelajar dan Pengangguran untuk Berperang di Ukraina

Moskwa, Beritasatu.com – Rusia mencoba merekrut mahasiswa, pelajar dan pengangguran dengan iklan yang menjanjikan keuntungan dan uang tunai menggiurkan agar mereka mau bergabung jadi sukarelawan di perang Ukraina.

Divisi perekrutan sukarelawan Moskwa kini bekerja sama dengan pihak universitas dan kantor layanan dinas sosial di negara itu.

Aksi ini terjadi di seluruh Rusia, untuk merekrut relawan yang bisa mengisi pasukan di Ukraina.

Pertempyan di Ukraina saat ini tengah terfokus di Bakhmut, dengan kedua belah pihak menyiapkan serangan balasan yang dapat menelan korban jiwa lebih banyak. Kremlin sangat membutuhkan rekrutan baru.

Pada bulan September, Rusia mendapatkan 300.000 cadangan dari mobilisasi yang dilakukan. Jumlah itu belum sesuai dengan keinginan Kremlin, di mana banyak pria berusia 65 tahun masih terdaftar sebagai tentara cadangan.

Puluhan ribu warga Rusia melarikan diri, dari kewajiban mobilisasi.

Kremlin menyangkal bahwa perekrutan ini direncanakan untuk apa yang disebutnya "operasi militer khusus" di Ukraina, yang sekarang berusia lebih dari satu tahun.

Seorang warga Moskwa mengatakan kepada The Associated Press bahwa bos di tempatnya bekerja, sebuah organisasi yang didanai negara, mengumpulkan kartu pendaftaran militer dari semua pegawai laki-laki dan mengatakan bahwa mereka akan mendapat penangguhan.

Namun dia mengaku, masih tetap khawatir dengan upaya perekrutan ini.

“Itu membuat Anda gugup dan takut, tidak ada yang mau tiba-tiba berperang dengan senapan di tangan,” kata warga yang tidak mau disebutkan namanya ini.

“Operasi khusus agak berlarut-larut, jadi kejutan apa pun dari otoritas Rusia dapat diharapkan.”

Sudah lebih dari seminggu sejak dia menyerahkan kartunya, katanya, dan pengecualian biasanya diselesaikan dalam satu atau dua hari, sehingga telah meningkatkan kecemasannya.

Media Rusia melaporkan, para pria di seluruh negeri menerima panggilan dari kantor perekrutan. Dalam sebagian besar kasus tersebut, kaum pria hanya diminta untuk memperbarui catatan mereka. Namun di tempat lain, mereka diperintahkan untuk mengikuti pelatihan militer.

Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pekan lalu bahwa melayani panggilan untuk memperbarui catatan di kantor pendaftaran adalah "praktik biasa" dan "pekerjaan berkelanjutan".

Laporan media lain yang belum dikonfirmasi mengatakan pihak berwenang telah mengatakan kepada pemerintah daerah untuk merekrut sejumlah relawan. Beberapa pejabat mengumumkan mendirikan pusat perekrutan dengan tujuan membuat orang menandatangani kontrak yang memungkinkan mereka dikirim ke medan perang sebagai tentara profesional.

Iklan perekrutan telah muncul di situs web pemerintah dan di akun media sosial lembaga dan organisasi negara, termasuk perpustakaan dan sekolah menengah.

Salah satunya, diunggah oleh administrasi kota di wilayah Yaroslavl barat, menjanjikan bonus satu kali sekitar US$ 3.800 (sekitar Rp 57 juta) untuk mendaftar, dan jika dikirim ke Ukraina, gaji bulanan hingga US$2.500 (sekitar Rp 37 juta), ditambah sekitar US$ 100 sehari untuk "keterlibatan dalam operasi ofensif aktif", dan US$ 650 "untuk setiap kilometer kemajuan dalam tim penyerangan".

Iklan itu mengatakan tentara itu juga akan mendapatkan keringanan pembayaran pajak dan pinjaman, status penerimaan universitas istimewa untuk anak-anaknya, kompensasi untuk keluarganya jika dia terluka atau terbunuh dalam aksi, dan status veteran perang, yang membawa lebih banyak tunjangan.

Di kota Novosibirsk di Siberia, para pejabat meminta universitas, perguruan tinggi, dan sekolah kejuruan untuk mengiklankan rekrutmen di situs web mereka, kata Sergei Chernyshov, pendiri sekolah kejuruan swasta di sana.

Chernyshov memposting iklan di akun media sosialnya "agar semua orang tahu apa yang sedang dilakukan balai kota kita", tetapi dia mengatakan kepada AP bahwa dia tidak berencana untuk memasangnya di situs web sekolah. “Aneh” menyasar siswa SMA, katanya.

Upaya lain termasuk pertemuan petugas pendaftaran dengan mahasiswa dan pria pengangguran, atau menelepon pria untuk menjadi sukarelawan.

